|Langfristiges Investment
|
11.09.2026 19:43:08
Wie viel Anleger mit einem Investment in SHIBA INU von vor 5 Jahren verloren hätten
So viel hätten Anleger mit einer frühen SHIBA INU-Investition verlieren können.
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SHIBA INU war am 20.10.2021 0.000028 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in SHIB zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 35’714’285.71 SHIBA INU. Die gehaltenen Coins wären gestern 180.00 USD wert gewesen, da sich der SHIB-USD-Kurs auf 0.000005 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 82.00 Prozent.
Bei 0.000004 USD erreichte der Coin am 16.07.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte SHIBA INU am 13.09.2025 bei 0.000014 USD..
Redaktion finanzen.net
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