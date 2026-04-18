Wie viel Anleger mit einem Investment in Internet Computer von vor 1 Jahr verloren hätten

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Vor 1 Jahr war ein Internet Computer 4.708 USD wert. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in ICP investiert hätte, befänden sich nun 212.40 Internet Computer in seinem Depot. Die gehaltenen Internet Computer wären gestern 555.91 USD wert gewesen, da sich der ICP-USD-Kurs auf 2.617 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 44.41 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Internet Computer am 23.02.2026 bei 2.085 USD. Am 08.11.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 8.964 USD.

Redaktion finanzen.net