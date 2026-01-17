|Wertzuwachs oder -verlust?
|
17.01.2026 19:43:08
Wie viel Anleger mit einem Investment in Hedera von vor 5 Jahren verloren hätten
Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Engagement in Hedera gebracht.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Hedera kostete gestern vor 5 Jahren 0.3908 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in HBAR investierten, hätten nun 2’558.71 Hedera im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 303.54 USD, da sich der Wert eines Coins am 16.01.2026 auf 0.1186 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -69.65 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief von HBAR liegt derzeit bei 0.1051 USD und wurde am 18.12.2025 erreicht. Am 18.01.2025 stieg Hedera auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0.3558 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|76’523.42528
|-0.35%
|Handeln
|Vision
|0.06881
|-3.58%
|Handeln
|Ethereum
|2’637.02377
|-1.08%
|Handeln
|Ripple
|1.66290
|-0.40%
|Handeln
|Solana
|116.18175
|1.63%
|Handeln
|Cardano
|0.31881
|0.82%
|Handeln
|Polkadot
|1.70589
|0.26%
|Handeln
|Chainlink
|10.98293
|-0.81%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-0.12%
|Handeln
|Bonk
|0.00001
|1.30%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/