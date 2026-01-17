Wie viel Anleger mit einem Investment in Hedera von vor 5 Jahren verloren hätten

Anzeige

Hedera kostete gestern vor 5 Jahren 0.3908 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in HBAR investierten, hätten nun 2’558.71 Hedera im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 303.54 USD, da sich der Wert eines Coins am 16.01.2026 auf 0.1186 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -69.65 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von HBAR liegt derzeit bei 0.1051 USD und wurde am 18.12.2025 erreicht. Am 18.01.2025 stieg Hedera auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0.3558 USD.

Redaktion finanzen.net