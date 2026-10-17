Wie viel Anleger mit einem Investment in Hedera von vor 1 Jahr verloren hätten

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Hedera notierte am 16.10.2025 bei 0.1702 USD. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in HBAR investiert hat, hat nun 5’874.03 Hedera im Portfolio. Die gehaltenen Hedera wären am 16.10.2026 490.44 USD wert gewesen, da der HBAR-USD-Kurs bei 0.083493 USD lag. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 50.96 Prozent abgenommen.

Am 16.08.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.064599 USD. Bei 0.2012 USD erreichte der Coin am 31.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net