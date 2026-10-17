|Krypto-Anlage im Blick
|
17.10.2026 19:43:08
Wie viel Anleger mit einem Investment in Hedera von vor 1 Jahr verloren hätten
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Hedera Anlegern gebracht.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Hedera notierte am 16.10.2025 bei 0.1702 USD. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in HBAR investiert hat, hat nun 5’874.03 Hedera im Portfolio. Die gehaltenen Hedera wären am 16.10.2026 490.44 USD wert gewesen, da der HBAR-USD-Kurs bei 0.083493 USD lag. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 50.96 Prozent abgenommen.
Am 16.08.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.064599 USD. Bei 0.2012 USD erreichte der Coin am 31.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|67’245.52564
|-1.06%
|Handeln
|Vision
|0.03490
|-0.73%
|Handeln
|Ethereum
|1’989.74485
|-1.42%
|Handeln
|Ripple
|1.07612
|-2.41%
|Handeln
|Solana
|85.89481
|-1.44%
|Handeln
|Cardano
|0.18577
|-2.30%
|Handeln
|Polkadot
|0.95204
|0.43%
|Handeln
|Chainlink
|10.14404
|-1.53%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-1.89%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|-1.05%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren