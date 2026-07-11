|Langfristiges Investment
|
11.07.2026 19:43:08
Wie viel Anleger mit einem Investment in Hedera von vor 1 Jahr verloren hätten
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in Hedera gebracht.
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Vor 1 Jahr war ein Hedera 0.1900 USD wert. Wenn ein Investor damals 10’000 USD in HBAR investiert hätte, befänden sich nun 52’643.88 Hedera in seinem Depot. Die gehaltenen Hedera wären gestern 3’700.03 USD wert gewesen, da sich der HBAR-USD-Kurs auf 0.070284 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 63.00 Prozent.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Hedera am 08.07.2026 bei 0.069112 USD. Am 27.07.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.2914 USD.
Redaktion finanzen.net
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