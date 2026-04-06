Wie viel Anleger mit einem Investment in Bitcoin von vor 10 Jahren verdient hätten

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Gestern vor 10 Jahren wurde Bitcoin bei 424.42 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 100 USD in BTC investiert hätte, hätte er nun 0.2356 Bitcoin im Depot. Da sich der Wert von Bitcoin am 05.04.2026 auf 68’960.49 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16’248.17 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16’148.17 Prozent gesteigert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 62’896.90 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 06.10.2025 erreicht und liegt bei 124’774.17 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: GeniusKp / Shutterstock.com,Gajus / Shutterstock.com
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