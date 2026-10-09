Wie viel Anleger mit einem Investment in Avalanche von vor 5 Jahren verloren hätten

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Am 26.10.2021 notierte Avalanche bei 69.17 USD. Wenn ein Investor damals 10’000 USD in AVAX investiert hätte, hätte er nun 144.57 Avalanche im Depot. Die gehaltenen Avalanche wären gestern 1’464.03 USD wert gewesen, da sich der AVAX-USD-Kurs auf 10.13 USD belief. Das entspricht einem Minus von 85.36 Prozent.

Am 19.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 5.890 USD. Am 13.10.2025 erreichte Avalanche sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 23.83 USD.

Redaktion finanzen.net