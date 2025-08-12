|Wertentwicklung im Blick
|
12.08.2025 19:43:08
Wie viel Anleger mit einem Cardano-Investment von vor 1 Jahr verdient hätten
Bei einem frühen Investment in Cardano hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Am 11.08.2024 war Cardano 0.3287 USD wert. Bei einem ADA-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 30’427.37 Cardano in seinem Portfolio. Mit dem ADA-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.7743 USD), wäre das Investment nun 23’558.90 USD wert. Mit einer Performance von +135.59 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Bei 0.3147 USD erreichte der Coin am 06.09.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 06.12.2024 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1.232 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|96’351.52905
|-0.11%
|Handeln
|Vision
|0.17185
|1.38%
|Handeln
|Ethereum
|3’627.82261
|5.67%
|Handeln
|Ripple
|2.60929
|2.41%
|Handeln
|Solana
|149.70972
|5.31%
|Handeln
|Cardano
|0.66628
|5.96%
|Handeln
|Polkadot
|3.36412
|7.12%
|Handeln
|Chainlink
|19.07151
|11.06%
|Handeln
|Pepe
|0.00001
|6.47%
|Handeln
|Bonk
|0.00002
|0.49%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
„Silber schlägt Gold?“ – Der geheime Favorit 2025! mit Prof. Dr. Torsten Dennin
💥 Silber 2025: Das unterschätzte Investment?
Im heutigen BX Swiss TV Experteninterview spricht Prof. Dr. Torsten Dennin (CIO der Asset Management Switzerland AG) darüber, warum Silber aktuell das vielleicht spannendste Rohstoff-Investment überhaupt ist.
Gemeinsam mit Olivia Hähnel (BX Swiss) beantwortet er folgende Fragen:
👉 Ist Silber der neue Geheimfavorit gegenüber Gold?
👉 Welche Rolle spielt der Boom bei Solar und Hightech für die Preisentwicklung?
👉 Und wie kann man als Anleger konkret profitieren – mit welchen Chancen und Risiken?
🔍 Das erwartet euch im Interview:
◽ Aktuelle Marktsituation und Hintergründe zum Silberpreis
◽ Gold vs. Silber: Unterschiede & Investmentpotenzial
◽ Industrielle Treiber: Solar, Energiewende, Zukunftstechnologien
◽ Angebot, Nachfrage & Lagerbestände: Warum der Markt im Defizit ist
◽ Investieren in Silber: physisch, ETFs, Zertifikate, Minenaktien
◽ Chancen & Risiken von Explorationsunternehmen vs. Produzenten
◽ Strategien für sicherheitsorientierte Anleger
◽ Prognose: 45–50 USD – oder mehr?
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!