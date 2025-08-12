Wie viel Anleger mit einem Cardano-Investment von vor 1 Jahr verdient hätten

Anzeige

Am 11.08.2024 war Cardano 0.3287 USD wert. Bei einem ADA-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 30’427.37 Cardano in seinem Portfolio. Mit dem ADA-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.7743 USD), wäre das Investment nun 23’558.90 USD wert. Mit einer Performance von +135.59 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Bei 0.3147 USD erreichte der Coin am 06.09.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 06.12.2024 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1.232 USD.

Redaktion finanzen.net