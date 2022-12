Wie-die-Gamification-den-Move-2-Earn-Bereich-revolutioniert

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Der Sport hat sich zwar auch über die Jahrtausende weiterentwickelt, jedoch gab es kaum so massive Veränderung wie die künftig bevorstehenden. Einige Move-2-Earn-Projekte haben bereits für Aufsehen gesorgt, allerdings sticht eines von ihnen besonders hervor. Denn es revolutioniert den Sport- und M2E-Bereich durch unter anderem das Metaversum und die Gamification. Ob es einen disruptiven Effekt auf die Märkte hat, soll in diesem Beitrag näher beleuchtet werden.

Was genau ist die Gamification

Der Begriff Gamifizierung wird von dem englischen Wort „Game“ abgleitet und bedeutet die Implementierung von spielerischen Elementen in neuen Bereichen, in welchen diese bisher keine Anwendung fanden. Beispielsweise könnte ein Jogging zu einem Abenteuerlauf über Lavagruben mit einem Einsammeln von Münzen werden, wie es im Falle von Nintendo Ring Fit bereits geschieht.

Was für Vorteile bringt die Gamification?

Durch die Gamifizierung soll das Verhalten der Anwender verändert und die Motivation gesteigert werden. Typisch für diese sind dabei Aufgaben, welche von Individuen oder Gruppen ausgeführt werden müssen. Genutzt wird sie im Zusammenhang mit bestimmten Zielen, Regeln, Möglichkeiten und mehr. Angewandt wird das Konzept beispielsweise in den Bereichen Unterhaltung, Marketing, Fitness, Shopping und Lernen.

Welche Vorteile dieser Effekt auf die sportlichen Aktivitäten der Nutzer hat, wird durch die populäre App Pokémon Go bewusst. Sie wurden 2016 das erste Mal veröffentlicht und nutzt GPS sowie die Kamera des Telefons, um Pokémon in die echte Welt einzubinden. Auf diese Weise können die Spieler sie dann in der echten Welt an bestimmten Orten einfangen. Dabei entwickelte es sich in gerade einmal einem Monat zum erfolgreichsten Handyspiel aller Zeiten. Das Spiel erzielte schon 230,2 Mio. Downloads im ersten Quartal sowie weitere 10 bis 20 Mio. in allen darauf Folgenden.

Ein Grund für den grossen Erfolg von Pokémon Go liegt in der Symbiose aus der realen und digitalen Welt. Zudem hat sie die Nutzer auch zu sportlichen Aktivitäten motiviert. So seien laut einer Studie die Anzahl an Personen mit mehr als 10.000 Schritten pro Tag von 15,3 auf 27,5 % gestiegen, nachdem sie Pokémon Go gespielt hatten. Zudem soll es nach den Ergebnissen einer weiteren Studie die Nutzer 50 Minuten pro Woche zu mässiger bis starker körperlicher Aktivität animiert und die Sitzzeit um 30 Minuten täglich reduziert haben. Die motiviertesten Nutzer konnten dabei ihre Schrittanzahl um 25 % steigern.

Die Weiterentwicklung dieses Trends äusserte sich nun in Form der Move-2-Earn-Projekte. Zu Anfang wurden für die sportlichen Leistungen lediglich Gutscheine und Bonuspunkte vergeben. Mittlerweile haben die ersten Projekte sich jedoch das Potenzial der Kryptowährungen und NFTs zunutze gemacht. Darüber hinaus bieten sie viele neuartige Funktionen.

Jetzt in beste M2E-Gamification investieren!

Bestes Move-2-Earn-Projekt mit Gamification

Bisher war es unter Move-to-Earn-Projekten üblich, dass die Nutzer besonders hohe Investitionssummen für NFTs mit zufälligen Eigenschaften aufbringen mussten. Dieser Umstand hat die M2E-Anwendungen jedoch wenig attraktiv gemacht und viele Sportler von einer Nutzung abgehalten. Im Kontrast dazu hat FightOut eine besonders niedrige Einstiegsschwelle, welche eine optimale Verbreitung der Anwendung garantieren soll. Zudem werden nicht nur eine oder zwei Sportdisziplinen, sondern ein ganzes Sortiment angeboten. Dies sind unter anderem Yoga, Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und viele mehr. Für diese stehen innerhalb der Plattform diverse Funktionen und Angebote zur Verfügung, wie Herausforderungen, Duelle, Turniere sowie sportliche und gesundheitliche Daten.

Möglich werden soll dies durch modernste Sensoren und fortschrittlichste Analyseverfahren. Somit soll auch eine saubere Ausführung der Übungen wie bei einem professionellen Coach sichergestellt werden. Zudem stehen in der Anwendung sowie in den eigenen Fitnessstudios und denen der Franchise-Kette auch Fortbildungen und Kurse bereit. Ausserdem sind die Gyms erstmalig an das Metaverse angebunden, sodass ein enormer Funktionsumfang in einem bisher unbekannten Ausmass für Sportler geboten wird. Unter anderem haben die Nutzer einen seelengebundenen Avatar, welcher sich mit den eigenen Leistungen sowie NFTs aufrüsten lässt. Über dies können auch unterschiedliche Trophäen und andere Auszeichnungen gewonnen werden.

Ein weiterer grosser Vorteil in FightOut liegt in der Motivation durch die Community. Denn erwiesenermassen wird Mannschaftssport eher über eine längere Zeit nachgegangen als etwa Besuchen in Fitnessstudios. Ein Grund dafür liegt in der bisher praktisch nicht vorhandenen Gemeinschaft. Jedoch können die Sportler durch den Vergleich der Leistungen sowie Wettkämpfe zusätzlich angespornt werden. Zudem entsteht auch eine grössere Verpflichtung durch ein Investment, denn so werden faule Personen bestraft und Sportliche belohnt. Auf diese Weise könnten möglicherweise auch angehende Profisportler den kostspieligen Traum ihrer Sportlerkarriere finanzieren.

Jetzt in bestes Move-2-Earn-Projekt investieren!

Vorverkauf von FightOut

Obwohl die Finanzmärkte sich immer noch im Bärenmarkt befinden, konnte FightOut viele seiner Token bereits in kurzer Zeit verkaufen. So hat das Move-2-Earn-Projekt schon die Hälfte der Coins verkauft und kommt auf eine Finanzierungssumme von aktuell 2,478 Mio. US-Dollar. Demnach können lediglich noch Coins im Wert von weniger als 2,5 Mio. US-Dollar im Zusammenhang mit den Vorverkaufsboni erworben werden. Denn schon nach 4 Tagen wurde fast die Hälfte aller FGHT-Token verkauft.

Die Boni bieten für frühen Anleger dabei 10 bis 25 % kostenlose Coins für Investitionsbeträge von 500 bis 50.000 USD. Hinzu kommen weitere 10 bis 25 % Bonus für Sperrfristen von 6 bis 24 Monaten. Die Boni lassen sich dabei addieren, sodass maximal 50 % möglich sind. Erworben werden können die FGHT-Token derzeit noch für einen Preis von 0,01665002 USD. Für die Halter der Coins sollen noch weitere Vorteile geboten werden, zu diesen zählen unter anderem kostenlose Fitnessprodukte, Premium-Zugänge und mehr.

Jetzt rechtzeitig FGHT zum Presaleangebot sichern!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.