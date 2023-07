Weshalb sich der Euro über 1,10 USD hält - zum Franken wenig bewegt

Am Montagmorgen kostet die Gemeinschaftswährung Euro 1,1008 Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende.

Zum Franken bewegt sich der Euro in einer engen Spanne um die 0,96er Marke. Aktuell steht das Währungs-Paar knapp darunter bei 0,9596. Der US-Dollar wiederum hat sich mit Kursen von aktuell 0,8717 Franken wieder oberhalb der 0,87er Marke etabliert.

Zum Wochenstart stehen in der Eurozone wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. Am Vormittag veröffentlicht das Statistikamt Eurostat Wachstumszahlen zum zweiten Quartal und Preisdaten für Juli. Da die EZB ihren geldpolitischen Kurs in der vergangenen Woche noch stärker von der konjunkturellen Entwicklung abhängig gemacht hat, wird den Zahlen an den Finanzmärkten eine hohe Bedeutung zugemessen.

FRANKFURT (awp international)