Werden Kryptowährungen 2023 sterben: Sind Bitcoin und Co. am Ende?

Das Ende von Bitcoin, Ethereum und anderen führenden Kryptowährungen steht 2023 bei vielen Analysten und Skeptikern ganz oben auf der Liste. Aber der Deutschlandfunk wusste schon am 03. Januar 2018 zu berichten, dass das Ende der digitalen Währungen wie Bitcoin Ende 2022 kommen sollte und noch sind Kryptowährungen am Markt stark präsent und in unzählige Finanzgeschäfte involviert.

Einige Experten sagen Ende des Krypto-Hypes voraus

Deutschlandfunk 2018: Der Kreis der Bitcoin-Schöpfer wird immer kleiner

Südafrika shoppt mit Apple Pay, Kreditkarte und Bitcoin

Neue Krypto Pre-Sales wie C+Charge geben Hoffnung

Wie lange fallen Kryptowährungen noch?

Rund um Bitcoin gibt es mehrere magische Kursmarken, die immer wieder aktualisiert werden und sich dem beugen müssen, was gerade entweder auf den BTC Kurs drückt oder ihn pusht. Mitte März 2021 knackte Bitcoin erstmals die 60.000 Dollar Marke. Damals hiess es bei n-tv, Grund dafür dürften die Inflationssorgen sein. Als der Bitcoin dann mit dem gesamten Markt in den Krypto-Winter ging, waren ebenfalls die Inflation und die Ängste am Markt die Gründe dafür.

Kryptowährungen fallen genauso wie andere Vermögenswerte aus unterschiedlichen Gründen. Auffällig ist aber, wie man am Beispiel von n-tv sieht, dass sich das Fähnchen der Vorhersagen auch immer nach der jeweils vorherrschenden Meinung der Massen richtet. Angst verkauft sich grundsätzlich gut, wie alle anderen Emotionen auch. Die Rekordjagd der führenden Kryptowährung Bitcoin ist ein Aufhänger, genauso wie ihr Tiefgang, der für viele Schlagzeilen und noch mehr Klicks auf den Seiten sorgt.

Niemand kann wirklich genau sagen, wie lange Kryptowährungen noch fallen. Derzeit sind alle Coins in historischen Tiefs, nimmt man ihre Einstiegskurse aus der Analyse heraus. Jede dieser Kryptowährungen hatte Glanzzeiten und die sind derzeit eben nicht gegeben. Genau wie Aktien, ETFs, Fonds, Optionen und und und, sind auch Kryptowährungen derzeit von niedrigen Kursen gebeutelt und unterliegen externen Einflüssen wie Inflation, Rezession, Krieg und Energiekrise.

Sind Kryptos wirklich 2023 am Ende?

Nein, Kryptos sind auch 2023 nicht wirklich am Ende. Die Kurse werden uns aber noch eine Weile beschäftigen, vor allem, weil sie nicht so sind, wie sich Anleger diese normalerweise vorstellen. Nach jedem Hoch kommt aber häufig auch ein Tief und ein Tief wird wiederum von einem Hoch abgewechselt. Finanzmärkte sind wie ein geschlossener Teufelskreis, die Katze beisst sich ständig selbst in den Schwanz. Auf und ab, ab und auf, – wir werden das auch 2023 bei den Kryptowährungen sehen.

Aber Kryptowährungen sind derzeit für Anfänger und Einsteiger lukrativ, denn wie jede schlechte Phase hat auch die Kursschwäche von Bitcoin, Ethereum und anderen Coins, gleichzeitig auch ihr Gutes. Sind Preise für Vermögenswerte niedriger als sonst, und zwar in erheblichem Masse, erlauben sie einem völlig neuen Personenkreis den Zugang dazu. Wer mit kleinen Beiträgen investieren will, ist beispielsweise bei Krypto Pre-Sales genau richtig.

Kryptos sind nicht am Ende, sie durchlaufen nur eine Konsolidierungsphase, auch ausgelöst durch Coin-Pleiten wie LUNA und natürlich der Pleite der FTX-Börse. Vor allem dieser Niedergang ist noch lange nicht aufgearbeitet und wird das nächste Jahr nachhaltig beeinflussen. Kryptowährungen bleiben aber handelbar und existent an den Finanzmärkten.

Neue Anleger kommen hinzu, die bei wieder steigenden Kursen hohe Renditen erhalten könnten. Wir sind davon überzeugt, dass Kryptowährungen nicht sterben werden. Schliesslich ist auch der FTT Token der Pleite-Börse FTX von Sam Bankman-Fried noch immer handelbar. Zwar nicht als physischer Coin, sondern als Crypto-CFDs, ein sogenanntes Derivat, wie beispielsweise bei der LBank oder eToro.

Krypto-Boom am Ende: Krypto Pre-Sales boomen

Des einen Leid, des anderen Freud! An diesem Spruch ist zu erkennen, dass in jedem Kurstief auch eine Chance besteht. Was auf der einen Seite negativ erscheint, freut die anderen und lässt die Situation plötzlich positiv erscheinen. Während einige Krypto-Kurse offensichtlich im freien Fall sind, bieten Pre-Sales wie der von C+Charge, FightOut und Dash2Trade grandiose Investmentchancen für Privatanleger und Anfänger.

Gründe für die Talfahrt auf der einen Seite sind vor allem die geldpolitische Schaffung der Nationalbanken und die Ängste der Anleger vor zu risikoreichen Anlagen, zu denen im Moment auch die meisten Kryptowährungen zählen. Doch es gibt Ausnahmen, die wir hier kurz vorstellen wollen. Die Risikobereitschaft nimmt stark ab, daher sind Krypto Pre-Sales mit Preisen weit unter 1 Euro begehrt und der Markt hält dafür derzeit ein breites Angebot bereit.

· Krypto Pre-Sales #1: C+Charge

Elektroautos werden immer beliebter und von den Regierungen teilweise erheblich finanziell gefördert. In Deutschland gab es zum 01. Oktober 2022 laut statista.com rund 840.600 zugelassene Elektroautos. Dazu kommen etwa 745.000 Hybrid-Fahrzeuge, sogenannten Plug-in Fahrzeuge. Sie alle benötigen Strom zum Aufladen, der an E-Säulen kostenpflichtig zur Verfügung steht.

C+Charge setzt genau an diesem kritischen Punkt der Infrastruktur an, denn noch fehlen tausende von neuen Ladesäulen im ganzen Land. Bleibt es bei dem derzeitigen Ausbautempo der Säulendichte, so t-online.de, dann fehlen rund 800.000 Säulen, gemessen an den Ausbauplänen der Bundesregierung. Das Stromtanken kostet laut Analysebüro EuPD Research 2020 für einen VW e-Gold zwischen 0,35 und 1,25 Euro/kWh.

Was kann C+Charge leisten?

Autofahrer, die an einer E-Ladesäule ihr E-Fahrzeug laden, erhalten über das Blockchain-basierte Projekt C+Charge Belohnungen in Form von CO₂-Emissionsgutschriften, die jetzt für den privaten Anleger zum Handel freigegeben sind. Der Krypto Pre-Sales entspricht damit den ESG-Standards der Europäischen Union für nachhaltige Investments, die in die Krypto-Branche eintreten und schon bald auch dort zum Standard gehören werden.

Der Krypto Pre-Sales von https://c-charge.io/enC+Charge ist in vier Phasen aufgeteilt, die Verteilung des Gesamtbestandes ist in dieser Tabelle ersichtlich. Wer jetzt in Phase 1 einsteigt und den $CCHG für 0,0130 $ kauft, profitiert von einer automatischen Wertsteigerung bis Phase 4 und einem Tokenpreis von 0,0235 $. Hier geht’s zum neuen grünen Coin 2023 C+Charge!

· Krypto Pre-Sales #2: FightOut

Direkt ins Metaverse gelangen Nutzer mit FightOut, genauer gesagt geht es auf der Plattform des neuen Krypto Pre-Sales in die virtuelle Welt des Sports und des Fitness-Boxens. Denn genau darum dreht es sich bei diesem innovativen Projekt auf Blockchain-Basis. Wer fit sein möchte und dafür keinen teuren Vertrag im Fitness-Studio abschliessen möchte, ist bei FightOut genau richtig.

Das Projekt ist für Anleger interessant, die in einer sehr frühen Phase in ein neues Unternehmen investieren wollen und besonders niedrige Preise für Coins suchen. Schon über 2,47 Millionen USD konnten im Pre-Sales eingesammelt werden und das Listing auf Exchanges steht mit dem 05. April 2023 auch bereits fest. Alle Aktivitäten der Nutzer gelangen über modernste Technologien an den virtuellen Avatar im Metaversum und dieser erhält dort zahlreiche Belohnungen wie neue Coins oder seltene NFT.

Derzeit ist Phase 1 verfügbar und der Utility-Token von FightOut, $FGHT, kostet nur 0,0166 USDT. Die Bindung an den Stablecoin von Tether und damit an den Kurs des Dollars mildert die negativen Auswirkungen der volatilen Kryptokurse ab und gibt Stabilität. Der Listing-Preis des Token wird bei 0,0333 USDT liegen. Das bedeutet, schon heute haben Sie ein automatische Wertsteigerung in der Tasche, wenn Sie jetzt noch einsteigen.

Von 0,0166 USDT automatisch zu 0,0333 USDT beim Listing: Jetzt bei FightOut einsteigen.

· Krypto Pre-Sales #3: Dash2Trade

Anleger sind immer auf der Suche nach aktuellen Trends und Schnäppchen. Gleichzeitig verlassen sie sich aber auch gerne auf hieb- und stichfeste Indikatoren aus dem klassischen Finanzsektor. Für Krypto-Trader gilt dies auch, nur waren bisher keine geeigneten Plattformen für die Analyse von Kauf- und Verkaufssignalen im Krypto-Sektor verfügbar. Genau das möchte Dash2Trade ändern und befindet sich mit dem Vorverkauf des Utility-Tokens $D2T bereits in der letzten Phase.

Mitglieder und Token-Inhaber erhalten Zugang zur Plattform, wo sie alles über das Krypto-Trading von einer grossen, aktiven Community aus über 70.000 Tradern von Learn2Trade erfahren. Technische Indikatoren, Analysen von Pre-Sales, Bewertung neuer Coins und die Social Sentiment Analyse stehen dort unter anderem zur Verfügung. Die Software ist mit Künstlicher Intelligenz angereichert und lernt mit jeder Analyse automatisch hinzu.

Bis zum 11. Januar 2023 haben auch Sie die Chance im Pre-Sales in das Projekt einzusteigen. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit als erster Anleger in der ausgewählten Gruppe privater Investoren dabei zu sein und kaufen Sie den Coin D2T, bevor er am 11. Januar 2023 zum ersten Mal gelistet wird.

Der offizielle Vorverkauf von D2T endet bereits am 05. Januar 2023, schnell sein lohnt sich!

Fazit: Kryptowährungen werden 2023 nicht sterben und auch Bitcoin ist in diesem Jahr nicht am Ende. Gleichwohl es nicht rosig aussieht derzeit für BTC und andere Coins, gibt es bei den Krypto Pre-Sales interessante Projekte, die vielversprechend anlaufen und bereits hohe Summen im Vorverkauf einsammeln konnten. Anleger müssen aber am Ende immer selbst entscheiden, für welche Anlageform sie sich entscheiden und ob sie weiterhin an Kryptowährungen glauben.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFT bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in Kryptowährungen und versteht daher die Herausforderungen und Chancen für Krypto-Trader.