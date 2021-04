Wenig Bewergung: Warum der Euro zu Dollar und Franken nicht vom Fleck kommt

Auch gegenüber dem Schweizer Franken zeigt sich der Euro bei einem Kurs von 1,1033 kaum verändert. Ein Dollar kostet derweil 0,9220 Franken, was ebenfalls in etwa dem Niveau vom Vorabend entspricht.

Ein starkes Wirtschaftswachstum in China, der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt, sorgt am Morgen nicht für Kauflaune an den Finanzmärkten. An den Aktienbörsen und am Devisenmarkt halten sich die Kursbewegungen in Grenzen. Chinas Wirtschaft hat die Corona-Krise weitgehend überwunden und ist mit einem Rekordwachstum ins neue Jahr gestartet. Die Wirtschaftsleistung ist in den ersten drei Monaten um 18,3 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres gestiegen und damit so stark wie nie seit Beginn der quartalsweisen Auswertung vor gut 30 Jahren.

Auch im weiteren Tagesverlauf werden kaum Impulse für den Handel am Devisenmarkt erwartet, da nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm stehen. Bei den Daten zur Preisentwicklung in der Eurozone am späten Vormittag handelt es sich um eine zweite Schätzung. Es wird mit einem Anstieg der Inflation im gemeinsamen Währungsraum gerechnet. Am Nachmittag könnten noch Daten zur Konsumlaune in den USA für mehr Bewegung am Devisenmarkt sorgen.

FRANKFURT (awp international)