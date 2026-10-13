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13.10.2026 07:42:37
Wenig Bewegung bei Franken, US-Dollar und Euro - das steckt dahinter
Der Devisenmarkt zeigt sich am Dienstag zum Start in den Tag noch wenig bewegt.
So notiert der Euro zur US-Währung mit 1,1173 ein wenig höher als am Vorabend mit 1,1156. Der Kurs des Euro war in der vergangenen Woche erstmals seit rund anderthalb Jahren unter die Marke von 1,12 Dollar gefallen, vor allem wegen schwacher Konjunkturdaten in Europa, Sorgen um die Finanzlage Frankreichs sowie Zinserhöhungsspekulationen in den USA.
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Zum Schweizer Franken schwächte sich der Dollar in der Nacht ebenfalls leicht ab und wird zurzeit bei 0,8333 Franken gehandelt. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9311 entsprechend mehr oder weniger auf der Stelle.
awp-robot/ra/hr
Zürich (awp)
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