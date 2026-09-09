US-Dollar - Japanischer Yen USD - JPY
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|JPY/USD
|Historisch
|Realtimekurs
|Anstehende Zinsentscheide
|
09.09.2026 07:42:36
Wenig Bewegung bei Franken, Euro und Dollar vor Notenbankentscheiden
Am Devisenmarkt haben sich die Kurse in der Nacht auf Mittwoch nur wenig bewegt.
Der Dollar notiert am Morgen bei 0,8084 Franken und damit kaum verändert. Auch der Euro bewegt sich zum Dollar mit 1,1635 nur wenig. Entsprechend tritt die europäische Gemeinschaftswährung Euro zum Franken bei 0,9406 weitgehend auf der Stelle.
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.
Am Donnerstag wird von der EZB allgemein eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf 2,50 Prozent erwartet. Entscheidend dürfte vor allem sein, ob die Währungshüter danach eine Pause signalisieren oder weitere Straffungsschritte offenlassen, heisst es am Markt. In den USA wird die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Fed in der kommenden Woche inzwischen auf mehr als 60 Prozent geschätzt. Entsprechend wichtig werden die US-Inflationsdaten vom Freitag.
Für zusätzliche Unsicherheit sorgt weiterhin auch der Ölmarkt. Der Preis für ein Fass Brent nähert sich der Marke von 100 Dollar und damit dem höchsten Stand seit Juli. Neue Angriffe im Umfeld des Iran sowie auf saudische Energieanlagen haben die Sorgen vor kurzfristigen Lieferausfällen zuletzt erneut verstärkt.
awp-robot/an/rw
Zürich (awp)
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Inside ETF
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|USD/JPY
|153.3355
|-0.5345
|-0.35
Meistgelesene Nachrichten
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9409
|
-0.02
|Türkische Lira
|
59.974
|
0.17
|Baht
|
40.6161
|
-0.10
|Bitcoin - US Dollar
|
79198.5861
|
0.97
|Real
|
6.2966
|
0.22
|US-Dollar
|
0.8085
|
-0.12
|Zloty
|
4.5833
|
0.01
|Euro - US Dollar
|
1.1641
|
0.14
|Ripple - US Dollar
|
1.4365
|
1.41
|Forint
|
386.3418
|
0.03
|Bitcoin - Euro
|
68030.4767
|
0.86
|Ripple
|
0.8612
|
-1.32
|Rubel
|
106.0868
|
0.03
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise steigen weiter: SMI leichter erwartet -- DAX vorbörslich im Minus -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt wird zur Wochenmitte schwächer erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte ebenfalls nachgeben. Die Börsen in Asien zeigen sich am Mittwoch ohne grosse Ausschläge.