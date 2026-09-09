Wenig Bewegung bei Franken, Euro und Dollar vor Notenbankentscheiden

Vor den anstehenden Zinsentscheiden der EZB am Donnerstag und der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche halten sich die Anleger zurück. Im Fokus bleiben zudem die hohen Ölpreise und die damit verbundenen Inflationsrisiken.

Der Dollar notiert am Morgen bei 0,8084 Franken und damit kaum verändert. Auch der Euro bewegt sich zum Dollar mit 1,1635 nur wenig. Entsprechend tritt die europäische Gemeinschaftswährung Euro zum Franken bei 0,9406 weitgehend auf der Stelle.

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Am Donnerstag wird von der EZB allgemein eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf 2,50 Prozent erwartet. Entscheidend dürfte vor allem sein, ob die Währungshüter danach eine Pause signalisieren oder weitere Straffungsschritte offenlassen, heisst es am Markt. In den USA wird die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Fed in der kommenden Woche inzwischen auf mehr als 60 Prozent geschätzt. Entsprechend wichtig werden die US-Inflationsdaten vom Freitag.

Für zusätzliche Unsicherheit sorgt weiterhin auch der Ölmarkt. Der Preis für ein Fass Brent nähert sich der Marke von 100 Dollar und damit dem höchsten Stand seit Juli. Neue Angriffe im Umfeld des Iran sowie auf saudische Energieanlagen haben die Sorgen vor kurzfristigen Lieferausfällen zuletzt erneut verstärkt.

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Zürich (awp)