Welche Kryptowährung könnte jetzt explodieren? Vier heisse Altcoins für 2024!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir blicken voller Optimismus auf das Jahr 2024, denn bald kommt es zu den ersten Entscheidungen im Kampf um Spot-Bitcoin-ETTs. Bis dahin sind die Kryptokurse in einer ruhigen Phase, doch eine Kursexplosion steht laut vielen Experten kurz bevor. Vor allem für diese vier Altcoins, die wir identifizieren konnten.

Solana hat im vergangenen Monat fast 14 Prozent zugelegt und liegt heute bei 67,91 Euro. Die letzten sieben Tagen ging es minimal runter, und zwar um 0,21 Prozent. PEPE war vielen Anlegern zunächst nur ein Trend-Coin, der Dogecoin an den Kragen wollte. Heute ging es 4,43 Prozent runter, im vergangenen Monat ging es jedoch mit 8,40 Prozent für den PEPE-Kurs rauf. Anleger sind erfreut. Ein anderer Meme-Coin, BONK, fällt heute leider um mehr als 12,90 Prozent und kostet nur noch 0,00002292 Euro. Doch die letzten 7 Tage stieg der BONK-Preis um über 97 Prozent. Und unfassbare 648,28 Prozent rauf im vergangenen Monat! Avalanche liegt heute bei 37,94 Euro und zeigt ein Plus von über 5,33 Prozent. Auch die aktuelle ChatGPT Avalanche Kurs Prognose zeigt deutliche Signale für einen Bullenmarkt.

Die Gründe, warum diese Altcoins anziehen, sind unterschiedlich. Doch die Trends zeigen deutlich an, dass es sich um einen Bullenmarkt handelt, der kurz bevor steht. Neben den oben genannten Altcoins, sind auch derzeit einige günstige neuen Token am Markt verfügbar, denen Analysten eine grossartige Zukunft vorhersagen.

Top 3 günstige Kryptos, die 2024 explodieren könnten

Meme Kombat

Der GameFi-Token von Meme Kombat ist kurz vor dem Token Launch und stellt damit eine ideale Möglichkeit dar, sein Depot zu diversifizieren. Noch ist der native Utility-Token $MK im Vorverkauf erhältlich, doch derzeit ist die letzte Phase online, in der Anleger günstig einsteigen könnten.

Der aktuelle Preis beträgt 0,246 USD und wird in weniger als 6 Tagen in die endgültig letzte Phase gehen. Dann steigt der Preis noch einmal, und zwar auf dann 0,257 USD.

Kürzel $MK Blockchain Ethereum Blockchain Token Supply 21 Millionen Token Start 21.09.2023 Preis ab 0,235 $ Kategorie GameFi-Token Staking Stake-2-Earn Staking-Rewards Ja Staking während Pre-Sales Ja Token kaufen mit ETH, USDT, BNB, Kreditkarte Trading DEX Mindestbetrag 10 $ Strategie langfristig, HODLen Konzept Community-Gaming

Mit dem einzigartigen Konzept aus GameFi-Unterhaltung und Meme-Coins stellt Meme Kombat ein Finanzinstrument am Kryptomarkt zu Verfügung, dass sich darüber hinaus auch staken lässt. Mit dem Staking können Krypto-Rewards verdient werden. Das Staking-Dashboard geht derzeit von einer zu erwarteten jährlichen Rendite von 268 Prozent aus.

Bitcoin Minetrix

Bei diesem Geschäftsmodell dreht sich alles um das Bitcoin-Mining und der Teilnahme an diesem Mining über Cloud-Angebote. Das Gute daran ist, dass Sie keinerlei Hardware benötigen und sofort Staking-Rewards erhalten, wenn Sie den nativen Utility-Token $BTCMTX im Pre-Sales kaufen.

Kryptowährung Bitcoin Minetrix Kürzel $BTCMTX Blockchain Ethereum Blockchain Token Supply 4 Milliarden Start 26.09.2023 Preis ab 0,012 $ Kategorie Bitcoin-Mining Tokenburn regelmässig Staking Stake-to-Mine Für Smartphones optimiert Token kaufen mit ETH, USDT, BNB, Kreditkarte Trading DEX/CEX Mindestbetrag 10 $ Strategie Langfristig Konzept Mining-Pool

Das Staking löst den Tausch gegen Mining Credits aus, die Rechenleistung auf den Servern der Cloud-Anbieter freischaltet. Durch die wird die Teilnahme am Bitcoin-Mining freigeschaltet und Sie verdienen anteilige Block Rewards. Derzeit kostet 1 BTCMTX 0,0122 USD. Der Pre-Sales ist bereits über 90 Prozent ausverkauft und steht nur noch wenige Tage zur Verfügung.

Launchpad.XYZ

Das Web3 ist derzeit nur eine Vision, doch es gibt erste Entwicklungen, die sich vor allem mit der Infrastruktur beschäftigen. Ein nahtloser Zugang zum Web3 ist dafür genauso wichtig wie niedrige Einstiegshürden.

Doge NFT-Pass Shiba NFT-Pass Pepe NFT-Pass Vitalik NFT-Pass Elon NFT-Pass Preis 50 $ 200 $ 500 $ 5.000 $ 25.000 $ Für Interessierte Geeignet Nein Nein Nein Nein Für neue Anleger Nein Geeignet Nein Nein Nein Für gelegentliche Händler Nein Nein Geeignet Nein Nein Für erfahrene Händler Nein Nein Nein Geeignet Nein Für professionelle Händler Nein Nein Nein Nein Geeignet $LPX-Tokenverteilung Beteiligt Beteiligt Beteiligt Beteiligt Beteiligt Marktübersicht 1x Woche 1x Woche 1x Woche 1x Woche 1x Woche Basis Telegram-Bot Nur Basis Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar Trading-Bot Nicht verfügbar in Telegram in Telegram Nicht verfügbar Nicht verfügbar VIP Telegram-Bot Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar VIP VIP LPQ-Trades pro Woche Keine 1x 2x 5x 5x NFT Pass Ausgabe Integriert Integriert Integriert Integriert Integriert Community Ohne Zugang Ohne Zugang Ohne Zugang Ohne Zugang Exklusiver Zugang Updates für Investoren Nicht enthalten Nicht enthalten Nicht enthalten Nicht enthalten Inklusive VIP Ama mit Gründer Keine Einladung Keine Einladung Keine Einladung Keine Einladung Mit Einladung Zugang Limitiert Limitiert Limitiert Limitiert Unbeschränkt Exklusive Insights Nein Nein Nein Nein Exklusive Einblicke

Die Plattform von Launchpad.XYZ widmet sich mit einem innovativen Ansatz dem Web3 und will die Probleme, die es derzeit noch gibt, lösen. Dafür haben die Entwickler verschiedene Tools zusammengestellt, die über den Kauf von NFT-Pässen freigeschaltet werden.

Zunächst kaufen Anleger den Pre-Sales-Token LPX, der nur noch vier Tage online ist. Der Vorverkauf hat bereits mehrere Millionen USD eingenommen. Mit diesem Geld wird die Plattform weiter entwickelt und ausgebaut. Die Bereiche, die mit der Plattform zugänglich sind, umfassen neben dem Krypto-Trading auch den NFT-Markt, eine dezentralisierte Handelsplattform sowie einen Gaming-Hub und einen Weiterbildungsbereich.

Fazit: Neben diesen vier Altcoins, die 2024 explodieren könnten, gibt es derzeit auch drei neue Kryptowährungen, die sich im nächsten Jahr lohnen könnten. Die Konzepte sind sehr unterschiedlich, bieten aber dafür verschiedenen Anlegergruppen den Einstieg. Anleger sollten auf jeden Fall die Märkte beobachten und sich vor dem Investieren über die aktuellen Marktereignisse informieren.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin sowie Content Creator tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie in Kryptowährungen. Sie versteht die Herausforderungen und Chancen für Krypto-Trader.

Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger Webseite: https://blockchain-technologie.digital/ Facebook-Gruppe: https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/