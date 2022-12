Welche Kryptowährung jetzt kaufen? Die 7 besten Coins am 03.12.2022 – bullisches Momentum im Bärenmarkt

Anzeige



Der breite Markt notiert heute nahezu unverändert. Beim Schreiben dieses Artikels gibt CoinMarketCap ein Plus von insgesamt 0,18 % in den vergangenen 24 Stunden für den globalen, digitalen Währungsmarkt an. Damit liegt die Krypto-Marktkapitalisierung aktuell leicht über 850 Milliarden $. Der Bitcoin Kurs liegt zur gleichen Zeit leicht im Plus, Ethereum notiert etwas leichter, bleibt jedoch über 1250 $. Beide Kryptos gehören zweifelsfrei nicht zu den besten Coins des Tages. Anders sieht dies bei den folgenden sieben Coins aus, auf die wir in der Kurzanalyse einen schnellen Blick werfen wollen. Welche Kryptowährung jetzt kaufen?

1. Dash 2 Trade (D2T)

Erst in den vergangenen Tagen gaben die Verantwortlichen von Dash 2 Trade Änderungen beim Presale bekannt. Der Vorverkauf wird nach der nächsten Phase enden. Ergo stehen nun deutlich weniger Token für alle Früh-Investoren zur Verfügung, sodass mit FOMO die Dynamik im Presale deutlich zunimmt. Rund 8 Millionen $ wurden mittlerweile eingenommen, der Eintritt in die finale Vorverkaufsphase dürfte nur noch wenige Tage dauern.

Wer noch D2T Token, basierend auf dem ERC-20-Protocol akkumulieren möchte, muss jetzt schnell sein. Denn aktuell gibt es D2T noch für 0,0513 $. Eine letzte Preissteigerung auf 0,0533 $ steht noch vor ICO an. Bullisch stellen sich auch schon die bestätigten CEX-Listings für nach dem Presale dar. Denn die LBank und BitMart werden den ERC-20-Token schnell listen.

Warum könnte man jedoch jetzt Dash 2 Trade im Presale kaufen? Zuvorderst liegt dies an dem spannenden Konzept begründet, das sich ideal für das aktuelle Marktumfeld eignet. Denn Dash 2 Trade entwickelt eine vielseitige Handelsplattform, mit deren Tools die Anleger Kryptos besser denn je analysieren können. Dies soll Risiken reduzieren, die nach dem FTX-Crash offensichtlicher denn je sind. Die starken Verbindungen zur Learn 2 Trade Community werden die Adoption von Dash 2 Trade fördern.

Zu Dash 2 Trade (D2T)

2. Aptos (APT)

Zu den besten Coins des heutigen Tages zählt der Aptos Coin (APT), der sich wieder näher an die Top 50 des globalen Kryptomarkts heranschiebt. Denn aktuell führt CoinMarketCap Aptos auf Rang 57. Mit einem zweistelligen Kursplus ist man heute der beste Top 100 Coin. Die Verantwortlichen bei Aptos sind trotz kontroverser Diskussionen um die Nachhaltigkeit des neuen Krypto-Projekts guter Dinge, dass Aptos langfristig eine signifikante Rolle spielen wird. Ein neues Listing bei einer Top Tier Exchange steht an, zugleich wird das Staking von ALT bald ermöglicht.

$ALT now launched on @kucoincom



We experienced some technical difficulties on chain but we foresee we have now solved the majority of the issues. This is a long term project.



Exciting news to share:



– Another top tier exchange next week

– Staking for $ALT next week#Aptos — AptosLaunch | TGE 1 Dec 22 (@AptoslaunchIO) December 1, 2022

3. Dogecoin (DOGE)

Gestern korrigierte der Dogecoin mitunter deutlich und war einer der schwächsten Coins in einem stabilen Gesamtmarkt. Heute sieht es gänzlich anders aus und DOGE pumpt wieder ? aktuell testet der Dogecoin erneut die Kursmarke von 0,10 $. Kann die psychologisch wichtige Grenze dieses Mal nachhaltig überwunden werden? Wenn dies gelingt, steht weiteren Kursgewinnen nichts mehr im Weg. Denn fundamentales Momentum bleibt dank Twitter, Elon Musk und Co. vorhanden. Technisch stellte sich die gestrige Korrektur bereits relativ gesund dar. Der SMA 200 bei rund 0,098 $ wurde im 4-Stunden-Chart erneut durchbrochen. Ein Aufwärtstrend ist in diesem Zeitintervall weiterhin intakt. Sofern der Dogecoin auch das 50er Fibonacci Retracement des letzten Aufwärtstrends im Daily-Chart bei rund 0,107 erneut überwindet, scheinen deutliche Kursgewinne noch in 2022 möglich.

4. IMPT.io (IMPT)

Big News vom IMPT.io-Presale. Denn gestern gaben die Verantwortlichen bekannt, dass die Produktentwicklung bereits weit fortgeschritten ist. Folglich habe man sich entschieden, den Presale vorzeitig zu beenden. Nur noch rund eine Woche können Früh-Investoren jetzt IMPT Token in der zweiten Phase akkumulieren ? die überschüssigen Phase-2-Token werden im Anschluss geburnt. Ein Tag später ist der Token-Claim möglich. Weitere zwei Tage danach wird der IDO bei Uniswap stattfinden ? die führende Ethereum-DEX, die mit dem ERC-20-Token IMPT einen weiteren, zukunftsträchtigen Coin aufnehmen möchte. Die relative Stärke im Vergleich zum Gesamtmarkt begeisterte zuletzt. Denn IMPT.io nähert sich unweigerlich der Marke von 14 Millionen $ im Presale.

25.000 Affiliate-Partner, der Blockchain-basierte Emissionshandel, das vertrauenswürdige & erfahrene Team sowie die beiden ersten bestätigten CEX-Listings sprechen für sich. Potenzial scheint IMPT.io allemal zu haben, wenn man noch im Presale für 0,023 $ den grünen Coin akkumuliert.

Direkt zum IMPT.io Presale

5. Fantom (FTM)

Heute notiert der Fantom Coin rund 2,5 % im Plus. Damit hält sich FTM weiterhin stabil und kann den breiten Markt outperformen. Für die gesamte Woche gibt CoinMarketCap die Performance von FTM aktuell mit rund 35 % an ? damit ist Fantom der beste Top 100 Coin in den vergangenen sieben Tagen (mit deutlichem Abstand). Fantom profitiert hier von einem fundamentalen Momentum. Ursächlich sind Äusserungen von Fantom-Mitgründer und DeFi-Experte Andre Cronje, der Fantoms finanzielle Liquidität transparent darstellt. Mit dieser könne man die Blockchain ohne Probleme 30 Jahre betreiben, ohne eigene FTM Coins verkaufen zu müssen. Anleger honorieren dies im von Unsicherheit geprägten Marktumfeld mit starkem Kaufdruck bei Fantom (FTM).

Fantom: an inside financial peak at being a ?crypto company? https://t.co/opTQKairAq — iamdefinitelyandre.ftm (@AndreCronjeTech) November 28, 2022

6. Lucky Block (LBLOCK)

Fundamentale News von Lucky Block (LBLOCK) könnten auch bei der zugegebenermassen spekulativeren Kryptowährung für massive Gewinnchancen sorgen. Denn aktuell notiert der LBLOCK Token auf Wochensicht bereits 20 % im Plus, obgleich es heute kräftige Gewinnmitnahmen gab. Die fundamentalen Änderungen scheinen dennoch in der Lage, LBLOCK ein Momentum zu bescheren, das weiterhin anhält. Denn Lucky Block gab in der vergangenen Woche ein neues Konzept bekannt und möchte den wachstumsstarken Markt für Online-Casinos und Sportwetten anvisieren. 2021 wurde das diesbezügliche Marktvolumen bei Sportwetten schon auf fast 60 Milliarden $ geschätzt. Nun will Lucky Block ein Stück vom lukrativen Kuchen.

Attention – #LuckyBlockArmy!



An Important Announcement Thread



These last few weeks, the #LuckyBlock team has been diligently working behind the scenes on the next evolution of the Lucky Block brand. — Lucky Block (@luckyblockcoin) November 29, 2022

Das vielseitige Angebot überzeugt zugleich mit einer hohen Zugänglichkeit. Die Einzahlungen gelingen mit verschiedenen Kryptos und herkömmlichen Zahlungsmethoden, wie beispielsweise Kredit- oder Debitkarte. Weitere Coins, Apple Pay, Google Pay und Überweisung werden zeitnah hinzugefügt. Dann haben die Spieler die Chance, auf beispielsweise Sport-Events aus 35 verschiedenen Sportarten zu wetten. Mit einer Glücksspiellizenz in Curacao möchte Lucky Block denkbar professionell den Markt für Krypto-Glücksspiel aufrollen und sich zu einem beliebten Bitcoin Casino entwickeln.

Zum Lucky Block Casino

7. Quant (QNT)

Der Quant Token (QNT) pumpt heute um 6,5 %. Damit konnte man die Verluste auf Wochensicht bereits vollständig ausgleichen und sogar rund 9 % an Wert zulegen. Quant (QNT) ist eine Top 30 Kryptowährung und verfügt nach dem jüngsten Pump über eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,6 Milliarden $. Positive News für Quant (QNT) treiben aktuell den Kurs an.

$QNT



Onboarded the biggest payment provider in Europe!



US Digital Dollar Launching 2023!



Biggest blockchain platform in the world for enterprise!



Biggest public permissioned chain

in the world. C-levels execs from

Mastercard, Swift, HM treasury! @quant_network pic.twitter.com/82OxEaH20D — $QNT Eugene $QNT MAXI (@QNTEugene) December 3, 2022

Das Quant Netzwerk möchte eine Blockchain-Interoperabilität sicherstellen und einen Zugang für SaaS-Lösungen für Unternehmen, Institutionen und Entwickler ermöglichen. Wenn die Blockchain-Adoption in Unternehmen voranschreitet, könnte das Quant Netzwerk stark wachsen und infolgedessen der QNT Token die Adoption mit einem steigenden Wert abbilden. Der grosse Vorteil: Die Blockchain-Adoption geht rasant vonstatten, verläuft allerdings fraktional. Schliesslich gibt es eine Vielzahl verschiedener Blockchains. Das Quant Netzwerk möchte in Zukunft dann das Tor zu allen Blockchains und Netzwerke sein.

Das langfristige Potenzial, das bei Quant zweifelsfrei vorhanden ist, scheint bei einem Kursabschlag 98 % unter ATH ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis zu bieten.