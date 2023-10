Wdh Devisen: Euro notiert stabil über 1,05 US-Dollar - USD/CHF wenig bewegt

(Es ist Donnerstag, nicht Mittwoch)

FRANKFURT (awp international) - Der Euro hat am Donnerstagmorgen stabil über der Marke von 1,05 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1,0536 Dollar und damit in etwa so viel wie am Abend zuvor.

Auch gegenüber dem Franken hat sich der Dollar kaum bewegt und kostet aktuell 0,8990 nach 0,8989 Franken am Vorabend. Der Euro wird derweil mit 0,9470 Franken nach 0,9472 ebenfalls praktisch unverändert gehandelt.

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

An den Finanzmärkten steht der Konflikt im Nahen Osten nach wie vor im Mittelpunkt. Dort bleibt die Lage sehr angespannt. Als grosses Risiko gilt die Ausweitung auf andere Länder. Nach dem Raketeneinschlag in ein Krankenhaus im Gazastreifen hatten die diplomatischen Bemühungen, mit denen der Konflikt eingehegt werden sollte, einen schweren Dämpfer erlitten.

An Konjunkturdaten dürften im Tagesverlauf Zahlen aus den USA Beachtung finden. Es werden unter anderem die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt erwartet. Aus den Reihen der US-Notenbank Fed äussert sich am Abend der Vorsitzende Jerome Powell auf einer Diskussionsrunde in New York. Thema ist der wirtschaftliche Ausblick.

Donnerstag Mittwoch Mittwoch Mittwoch Mittwoch (07.38) (21.00) (17.00) (13.36) (07.17) EUR/USD 1,0536 1,0537 1,0538 1,0565 1,0580 USD/CHF 0,8990 0,8989 0,8979 0,8983 0,8990 EUR/CHF 0,9470 0,9472 0,9462 0,9492 0,9511 GBP/CHF 1,0899 1,0918 1,0906 1,0956 1,0953 USD/JPY 149,80 149,89 149,79 149,68 149,67

/bgf/tih/pre/kw