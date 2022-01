Wdh: Devisen: Euro gibt Tagesgewinne nach Fed-Protokoll grossteils ab

(aktualisierte Wiederholung)

NEW YORK (awp international) - Der Euro hat am Mittwoch nach der Veröffentlichung der US-Notenbank-Protokolle (Minutes) geschwächelt. Die Gemeinschaftswährung gab einen Grossteil ihrer Tagesgewinne ab und wurde rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street mit 1,1303 US-Dollar gehandelt. Zuvor war sie bis auf 1,1346 Dollar gestiegen.

Der US-Dollar hat auch gegenüber dem Franken im Anschluss an die Publikation der Fed-Minutes deutlich zugelegt. Er kostet derzeit 0,9180, nach 0,9150 noch am späteren Nachmittag. Der Euro hingegen zeigt sich bei 1,0379 relativ stabil.

Auslöser der Euro-Schwäche war ein Anziehen des US-Dollar, denn aus den Minutes geht hervor, dass die Wirtschafts- und Inflationsentwicklung für einen rascheren Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik spricht. Eine schnellere Anhebung der Zinsen als zuvor erwartet könne gerechtfertigt sein, hiess es dort. Nach Einschätzung einiger Entscheidungsträger sollte zudem auch schon kurz nach der ersten Zinserhöhung mit der Verringerung der Bilanzsumme der Fed begonnen werden.

Mittwoch Mittwoch Mittwoch Mittwoch Dienstag (21.19) (17.08) (12.28) (07.16) (21.14) EUR/USD 1,1303 1,1337 1,1317 1,1296 1,1290 USD/CHF 0,9180 0,9150 0,9152 0,9161 0,9164 EUR/CHF 1,0379 1,0375 1,0359 1,0347 1,0347 GBP/CHF 1,2441 1,2409 1,2392 1,2391 1,2405 USD/JPY 116,14 115,80 115,73 115,99 116,11

