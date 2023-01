WBTC Kurs Prognose 2023. So geht es von Bitcoin auf die Ethereum Blockchain!

Anzeige



Dezentrale Finanzbörsen, kurz DeFi, sind Handelsplätze, die ohne Dachorganisation auskommen, die Ertragsziele und Regeln vorgibt. DeFi entwickelt sich rasant, im August 2022 waren darin rund 50 Milliarden US-Dollar investiert. Zu den am meisten gehandelten Token im DeFi-Sektor gehört Wrapped Bitcoin WBTC. Auf dezentralen Krypto Börsen werden die Regeln meist durch die Community festgelegt, die ihre Stimmrechte üblicherweise durch das Halten der nativen Token erwerben.

Wrapped Token sind 1:1 an den Wert des ursprünglichen Coins gebunden

WBTC ist der erste und bekannteste Wrapped Token

Lösung für Problem der Inkompatibilität zwischen Blockchains

Zusätzliche Risiken durch einen Dritten, der gesperrte Coins aufbewahrt

Wrapped Token spielen im DeFi entscheidende Rolle

Der Handel bei DeFi wird durch den Softwarecode gewährleistet, bei dem standardisierte Regeln auf Smart Contracts gespeichert sind. Durch die zunehmende Anzahl verschiedener Blockchains, Kryptowährungen und Token führen zur Notwendigkeit, dass Übertragungen von digitalen Werten von einer Blockchain auf die andere stattfinden müssen. Um dieses Problem zu lösen, wurden Cross-Chain Bridges und Wrapped Token entwickelt.

Die Top 10 Wrapped Token sind bei CoinmarketCap mit einem Handelsvolumen von insgesamt über 384 Millionen € in den letzten 24 Stunden gelistet. Der Wrapped Token von Bitcoin, WBTC, liegt auf Platz 1 der erfolgreichsten „eingepackten“ Token und auf Rang 19 der erfolgreichsten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung. Als tokenisierter Bitcoin ist dieses Asset mit DeFi-Plattformen auf Ethereum kompatibel, indem WBTC seinen Besitzern einen BTC-Wert im Ethereum-Ökosystem verleiht.

Wie funktioniert WBTC?

Wenn der ursprüngliche Coin in einen digitalen Tresor gelegt wird, weil er für die Zeit des „Einpackens“ als Sicherheit hinterlegt sein muss, und an seiner Stelle die eingepackte Version auf der anderen Blockchain agiert, handelt es sich um die Technologie von Wrapped Token. Im Falle von WBTC ist das ein eingepackter Token, der vorgibt ein Bitcoin zu sein, um mit ihm auf Bitcoin Blockchain agieren zu können.

Das Einpacken eines Coins dient der Ausführung von Transaktionen auf Blockchains unterschiedlicher Struktur. Die Technologie wird eingesetzt, wenn verschiedene Blockchains nicht miteinander agieren können, es die Geschäfte aber notwendig machen, dass eine Interoperabilität erreicht wird. Diese steht temporär mit Wrapped Token zur Verfügung.

Anders als beim Tokenswap, wo Kryptowährungen gegeneinander auf dezentralisierten Handelsplattformen getauscht werden, ist das Einpacken temporär.

https://wbtc.network/

Es gilt so lange, bis die gesicherten Token im Tresor wieder ausgelöst werden. Der Inhaber sperrt diese ursprünglichen Token oder Coins für die Zeit der Transaktionen mit dem eingepackten Gegenwert. WBTC umgeht die Einschränkungen von Blockchains und ermöglicht der tokenisierten Version die volle Nutzung der Funktionen auf der anderen Blockchain.

Werden diese Funktionen nicht mehr benötigt oder ist die Transaktion abgeschlossen, geht der Prozess wieder rückwärts, in dem der WBTC entpackt wird und das ursprüngliche Token aus dem Tresor freikommt.

WBTC ist eine tokenisierte Version von Bitcoin auf Ethereum. Der Wrapped Bitcoin hat eine 1:1 Bindung an den Wert von Bitcoin und erlaubt die effektive Nutzung von BTC im Ethereum-Netzwerk.

Der Ein- und Auspackvorgang erfolgt automatisch beim Tauschvorgang. Wrapped Token erfordern in der Regel leinen Verwahrer für die gesicherten Token. Das kann ein Verwalter, ein Multisig-Wallet, eine DAO oder ein Smart Contract sein. Der Verwahrer muss für jeden WBTC 1 BTC als Sicherheit halten. Der Nachweis darüber wird auf der Blockchain abgespeichert.

Wofür werden Wrapped Token benötigt?

Der Prozess zur Umwandlung eines bestehenden Krypto-Assets in einen ERC-20-Token ist der verbreitetste Standard für das Token-Design und stellt sicher, dass die Regeln von Smart Contracts mit Anwendungen auf dezentralen Börsen kompatibel bleibt. Die Einführung der verpackten Token begann mit der Entwicklung von ERC-20 selbst, denn nachdem die Attribute zum Senden und Speichern von Ether festgelegt wurden.

https://medium.com/

WETH verwandelt ETH in einen ERC-20 Token, die die gesamte Funktionalität und Übertragbarkeit des ERC-20 Token bietet. Die Sperrung erfolgt über einen Smart Contract, mit zum verpackten Token analogem Gegenwert. Neben der Verwendung eines nicht-nativen Tokens auf einer bestimmten Blockchain erhöhen verpackte Token die Liquidität und Kapitaleffizienz von zentralen und dezentralen Börsen.

Ohne diese Technologie würden Blockchains und ihre nativen Währungen isolierter sein und nicht in dem gleichen Masse am Handel teilnehmen können wie ohne Wrapped Token. Allerdings erfordert die Anwendung der verpackten Token stets Vertrauen in den Verwahrer oder die Depotbank, die die Gelder als Sicherheit hält. Durch die Tatsache, dass eine dritte Instanz in Form einer Depotbank involviert ist, sind mit Wrapped Token keine echten Cross-Chain-Transaktionen möglich.

Unterschied von Wrapped Token zu Stablecoin

Während der Verwahrer bei Wrapped Token die Sicherheit im Verhältnis von 1:1 zum verwahrten Token haben muss, ist das bei Stablecoins wie USDT nicht notwendig. Im Allgemeinen halten Anbieter von Stablecoins nicht die genaue Menge an physischen Coins oder Token als Gegenwert, sondern halten häufig ihre Reserven durch Bargeld und anderen realen Äquivalenten, Vermögenswerten und Forderungen aus Darlehen aufrecht.

Die Idee der Technologie ist jedoch ähnlich, denn jeder USDT ist eine Art verpackte Version eines US Dollars. Genau wie bei Wrapped Bitcoin WBTC ist die MetaMask Wallet auch für das Traden mit dem Stablecoin von Tether einsetzbar. Die Wallet ist dann ein Tresor, auf den nur Sie zugreifen können. MetaMask bietet die Möglichkeit, Token auszutauschen oder auf das dezentrale Web zuzugreifen.

So funktionieren Stablecoins in Krypto Projekten

Wer mobil auf seine Wallet zugreifen möchte, sollte sich MetaMask downloaden. Der Vorteil dieser Wallet ist, dass Sie sowohl Wrapped Token als auch Stablecoins kaufen können. Der USDT ist einer der verfügbaren Stablecoins im MetaMask Wallet und ermöglicht den direkten Kauf verschiedener Utility-Token von Krypto Pre-Sales wie die von Meta Masters Guild und Fight Out.

Die Utility-Token $MEMAG von Meta Masters Guild und $FGHT basieren auf dem Ethereum Tokenstandard ERC-20 bzw. dem der Binance Smart Chain. Laden Sie die Wallet mit Fiat auf und kaufen Sie entweder direkt Ethereum oder den Stablecoin von Tether, beides ist möglich. Anschliessend verbinden Sie die Wallet mit der Webseite des Anbieters. Das geht über die öffentliche Wallet-Adresse der Projekte ganz einfach.

Sobald die Vorverkaufsphasen beendet sind, erhalten Sie automatisch die Token in die Wallet von MetaMask transferiert. Kurze Zeit später stehen sie auch auf Exchanges für den öffentlichen Handel bereit. Während der Pre-Sales werden in der Regel von den Entwicklern nur ausgewählte Anleger angesprochen. Es geht hierbei vor allem um den Sektor der privaten Kleinanleger, denn die Utility-Token sind in dieser frühen Phase der Entwicklung sehr günstig erhältlich.

Meta Masters Guild: die Brücke zwischen Web 2 und Web 3

Bei Meta Masters Guild geht es um das Metaverse und verschiedene, meist rasante, Games. Mit Kartrennen geht es los, wenn Sie im Vorverkauf einsteigen und später kommen weitere Play-2-Earn Abenteuer dazu kommen. Vorwiegend im mobilen Markt sehen die Entwickler von Meta Masters Guild die Zukunft. Durch das Metaverse kommen neue Technologien zum Einsatz, die rasante Rennstrecken möglich machen und das Gefühl, als würden Sie mittendrin sein statt auf einen Bildschirm zu gucken.

Die automatische Wertsteigerung

Meta Masters Guild: 1 $MEMAG kostet in Phase 3 des Pre-Sales derzeit 0,016 USDT

Das bedeutet für 1 USD erhalten Sie derzeit 62,5 $MEMAG

Pre-Sales Phase 7, Preis für 1 $MEMAG = 0,02300

Das bringt eine automatische Wertsteigerung von derzeit 143 %.

Fight Out – Fitness im Metaverse

Fitness Freaks und Anhänger des Fitness Boxens gehören zu den Frühinvestoren, die bereits in der ersten Vorverkaufsphase bei Fight Out eingestiegen sind. Über die Fitness App steht der persönlich entwickelte Avatar zur Verfügung, der alle Bewegungen ins Metaverse übertragt. Dort erhält der Avatar Krypto-Belohnungen, denn auch hier liegt das Play-2-Earn Konzept zugrunde.

Die automatische Wertsteigerung

Fight Out: 1 $FGHT kostet derzeit in Phase 2 des Pre-Sales nur 0,01751 USDT.

Das bedeutet für 1 USD erhalten Sie derzeit 57,1102 $FGHT

Listing-Preis ist 1 $FGHT = 0,03333 USDT

Das bringt eine automatische Wertsteigerung von 190 %.

Fazit: Seit der Veröffentlichung des Whitepapers von Bitcoin hat die Technologie grossartige Fortschritte gemacht. Es sind bessere Blockchains entstanden, die schneller und günstiger Transaktionen durchführen und neue Geschäftsmodelle erlauben. Dazu gehört auch der Bereich der dezentralen Finanzdienstleistungen, als DeFi bezeichnet. Auch diese Entwicklung hat weitere Innovationen hervorgebracht, dazu gehören die Wrapped Token.

Sie sind notwendig, um die fehlenden Interoperabilität von Blockchains zu überwinden und mit einem Trick Token von anderen Blockchains zu akzeptieren. Wrapped Token funktionieren ähnlich, aber nicht genau so, wie Stablecoins. Der erfolgreichste Stablecoin USDT findet sich derzeit auch in zwei sehr erfolgreichen Krypto Pre-Sales, Meta Masters Guild und Fight Out.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFT bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in Kryptowährungen und versteht daher die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader.