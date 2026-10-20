Warum sich Franken, Euro und Dollar am Dienstag kaum bewegen

Unter anderem stehen der deutsche ZEW-Index sowie einige US-Daten wie der Philly Fed-Index oder die Baubeginne im Blick.

Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9266 mehr oder weniger auf der Stelle. Der US-Dollar schwächte sich in der Nacht leicht ab und wird zurzeit bei 0,8248 Franken gehandelt. Zum US-Dollar notiert der Euro mit 1,1234 ein wenig höher als am Vorabend mit 1,1211.

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Generell profitiere der Franken derzeit nicht nur von seiner Eigenschaft als sicherer Hafen, sondern angesichts wachsender Sorgen um eine mögliche neue Staatschuldenkrise in anderen Industriestaaten auch vom soliden Haushalt der Schweiz, heisst es bei der Commerzbank. Mittlerweile sei der Franken aber wieder in eine Region vorgerückt, die die SNB zumindest vor einigen Monaten in erhöhte Bereitschaft versetzt hätte. Noch weitere Aufwertungen dürften entsprechend schwieriger werden.

awp-robot/dm

Zürich (awp)