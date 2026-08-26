Warum sich Franken, Dollar und Euro seitwärts bewegen

Für eine geringere Nervosität sorgten zudem etwas tiefere US-Anleiherenditen. Am Nachmittag rücken dann zahlreiche US-Konjunkturdaten in den Blick.

Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9370 mehr oder weniger auf der Stelle. Gegenüber dem US-Dollar notiert der Schweizer Franken mit 0,8033 etwas tiefer als am Vorabend (0,8020). Die europäische Gemeinschaftswährung Euro hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1664 zeigt.

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Am Nachmittag interessiert allen voran der PCE-Preisindex für Juli - das bevorzugte Inflationsmass der US-Notenbank Fed. Derzeit seien die Marktteilnehmer bezüglich der US-Zinspolitik sehr unsicher, schreibt die Helaba. So werde aktuell für den September eine Zinserhöhung zu etwa 40 Prozent eingepreist. Neben den heutigen Daten erhoffen sich die Experten auch geldpolitische Hinweise von Fed-Chef Kevin Warsh am morgen beginnenden Notenbankertreffen in Jackson Hole.

Bereits am heutigen Tag sagte derweil EZB-Präsidentin Schnabel in einem Bloomberg-Interview, dass die Zinsen wegen der Inflation weiter steigen müssten. Noch reagierte der Euro darauf aber nicht wesentlich.

awp-robot/dm/ra

Zürich (awp)