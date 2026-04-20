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20.04.2026 21:46:00
Warum sich Euro, Franken und US-Dollar kaum vom Fleck bewegen
Der US-Dollar hat sich am Montag sowohl zum Franken als auch zum Euro etwas verbilligt.
Die Unsichere Kriegslage im Iran prägt das Bild an den Devisenmärkten. Die am Freitag vom Iran verkündete Öffnung der Strasse von Hormus war nur von kurzer Dauer. Im Fokus blieb zum Wochenauftakt die Frage, ob eine Wiederaufnahme der Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA realistisch ist. Kurz vor dem Auslaufen der Feuerpause am Mittwoch ist der Fortgang weiter offen.
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Der Iran hat eigenen Angaben zufolge noch keine Entscheidung über weitere Verhandlungen getroffen. Eine von den US-Streitkräften beibehaltene Blockade für iranische Schiffe wurde als Hürde für weitere Gespräche bezeichnet. Donald Trump sagte am Montag, dass sich Vizepräsident JD Vance an diesem Montag auf den Weg zu weiteren Verhandlungen nach Pakistan mache. Zudem sagte der US-Präsident, eine Verlängerung des Waffenstillstandes sei "sehr unwahrscheinlich". Ferner werde er die Strasse von Hormus nicht vor Unterzeichnung eines Deals öffnen.
Zürich (awp)
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