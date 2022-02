Warum sich der Eurokurs kaum verändert zeigt

Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1358 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

Auch zum Schweizer Franken bewegt sich Euro nur wenig. Aktuell notiert er bei 1,0510 Franken und praktisch auf dem Stand vom Vorabend. Der US-Dollar kostet derzeit 0,9251 Franken.

Nachdem der Euro zu Beginn der Woche noch zeitweise unter 1,13 Dollar gehandelt worden war, hatte die Hoffnung auf Fortschritte bei den diplomatischen Bemühungen zur Entschärfung der Krise an der russisch-ukrainischen Grenze der Gemeinschaftswährung am Dienstag spürbaren Auftrieb verliehen. Im weiteren Handelsverlauf dürfte sich das Interesse der Anleger stärker auf die Geldpolitik richten. Am Abend steht die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed auf dem Programm. Anleger erhoffen sich Hinweise auf die Geschwindigkeit der Zinserhöhungen durch die US-Notenbank, deren Beginn im März erwartet wird.

Ausserdem rücken Konjunkturdaten stärker in den Fokus am Devisenmarkt. Am späten Vormittag werden Daten zur Industrieproduktion in der Eurozone im Dezember erwartet und am Nachmittag entsprechende Daten zur Produktionsentwicklung in den USA. Am Markt wird jeweils mit einem Anstieg im Monatsvergleich gerechnet.

