Warum sich der Euro zum Franken wenig verändert

Der Euro hat sich am Freitag im frühen Handel über der Marke von 1,12 US-Dollar gehalten.

Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1222 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Starke Kursbewegungen gab es am Devisenmarkt zunächst nicht.

Zum Schweizer Franken liegt der Euro bei 1,0639 nach 1,0645 Franken am Vorabend. Der Dollar kostet ebenfalls kaum verändert 0,9480 Franken.

Vor dem Wochenende stehen in Europa und den USA einige Konjunkturdaten an, allerdings ohne besonders starke Bedeutung für die Finanzmärkte. Im Euroraum veröffentlicht die EZB Geld- und Kreditdaten. In den USA gibt die Uni Michigan ihr Konsumklima bekannt. Auf Seiten der Geldpolitik wird EZB-Chefin Christine Lagarde am Vormittag an einem im Internet übertragenen Online-Kongress teilnehmen.

