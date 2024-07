Warum sich der Euro zu Franken und Dollar kaum bewegt

Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0902 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Relativ stabil zeigt sich auch der Schweizer Franken. Der Euro notiert derzeit mit 0,9758 nur knapp unter dem Wert vom Vorabend bei 0,9762. Der US-Dollar hat sich im Vergleich zum Vorabend auf 0,8950 von 0,8957 ebenfalls nur minim verbilligt.

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Im Fokus stehen Konjunkturdaten aus den USA und aus Deutschland. Am späten Vormittag werden die vom Forschungsinstitut ZEW erhobenen Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten veröffentlicht. Die Komponente der ZEW-Wachstumserwartungen dürfte nach elf Anstiegen in Folge leicht zurückgegangen sein, schrieben die Experten der Bank Unicredit. Dies würde keinen Wendepunkt im Konjunkturzyklus markieren, sondern sei vor dem Hintergrund der starken Verbesserung seit letztem Sommer zu sehen.

In den USA werden am Nachmittag Angaben zu den Einzelhandelsumsätzen und den Einfuhrpreisen, jeweils für den Monat Juni, veröffentlicht. Letztere beeinflussen tendenziell auch die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Aber auch die Entwicklung im Einzelhandel wird wegen der hohen Bedeutung des Konsums für die Wirtschaft in den Vereinigten Staaten stark vom Fed beachtet.

la/jsl/jha/

FRANKFURT (awp international)