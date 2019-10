Warum sich der Euro zu Dollar und Franken wenig bewegt

Der Euro zeigt sich am Mittwochmorgen kaum verändert.

Das Tauziehen um einen geregelten Austritt Grossbritanniens aus der EU beherrscht die Märkte erneut. Ein Euro kostet am Vormittag 1,1124 US-Dollar und damit in etwa so viel wie im asiatischen Handel. Auch zum Franken zeigt sie der Euro mit aktuell 1,1011 Franken kaum verändert. Ein US-Dollar ist derzeit für 0,9898 Franken zu haben, was ebenfalls in etwa so viel ist wie am Morgen.

Die vom britischen Parlament erzwungene Vollbremsung beim Brexit verunsichert die Anleger und belastet tendenziell das britische Pfund. Am Vorabend hatten die Abgeordneten in London den straff gefassten Zeitplan für die Brexit-Beratungen durchfallen lassen. Daraufhin legte der britische Premierminister Boris Johnson das gesamte Gesetzgebungsverfahren zum EU-Austritt auf Eis. Beobachter halten es für gut möglich, dass das Königreich jetzt auf Neuwahlen zusteuert.

Konjunkturdaten werden zur Wochenmitte nur wenige veröffentlicht. Besonders marktbewegende Zahlen sind nicht darunter. Zentralbanker halten sich mit öffentlichen Auftritten ebenfalls zurück.

