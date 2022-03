Warum sich der Euro über 1,09 US-Dollar hält

Die Gemeinschaftswährung Euro kostete im frühen Handel 1,0920 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Freitagabend.

Gegenüber dem Schweizer Franken hält sich der Euro über 1,02. Er wird derzeit zu 1,0213 gehandelt, nach 1,0200 am Freitagabend. Der US-Dollar ist mit 0,9353 nur wenig verändert gegenüber dem Stand von vor dem Wochenende.

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Der Krieg in der Ukraine bleibt das bestimmende Thema an den Finanzmärkten. Für etwas Hoffnung sorgen neue Gespräche zwischen Unterhändlern der Ukraine und Russlands, die am Montag in einem Online-Format miteinander sprechen wollen. Zuletzt hatten sich Vertreter der Delegationen zurückhaltend optimistisch zu den Verhandlungen geäussert.

Konjunkturdaten stehen zu Wochenbeginn nur sehr wenige an. Ohnehin spielen Wirtschaftszahlen im aktuellen Umfeld eine untergeordnete Rolle.

bgf/stk/cf/rw

FRANKFURT (awp international)