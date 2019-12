Warum sich der Euro gegenüber Dollar und Franken kaum bewegt

Der Euro hat sich am Montag nur wenig bewegt.

Die europäische Gemeinschaftswährung Euro wird am Vormittag mit 1,1065 US-Dollar gehandelt, was nur knapp über den Kursen von Freitagabend liegt.

Zum Franken bewegt sich der a href="/devisen/eurokurs" target="_blank" rel="noopener">Euro mit Kursen um 1,0953 Franken ebenfalls auf dem Niveau von Freitagabend. Der US-Dollar hält sich derweil mit 0,9901 Franken knapp oberhalb der 0,99er Marke.

Etwas gestützt wird der Euro durch robuste Aussenhandelsdaten aus Deutschland. Die deutschen Exporte erhöhten sich im Oktober gegenüber dem Vormonat um 1,2 Prozent. Volkswirte hatten im Schnitt hingegen einen leichten Rückgang erwartet. Die Importe stagnierten hingegen.

Am Freitag war der Eurokurs nach einem robusten US-Arbeitsmarktbericht unter Druck geraten. Am Montag werden im weiteren Handelsverlauf nur wenige Konjunkturdaten veröffentlicht, die den Markt bewegen könnten. In der Eurozone steht mit dem von Sentix erhobenen Konjunkturindex einer der ersten Frühindikatoren für den Monat Dezember an.

