Warum sich der Dollar zum Euro abschwächt

So bleibt der Euro mit einem Kurs von 1,0793 Dollar in der Nähe der Marke von 1,08, die er am Vorabend noch mit 1,0756 deutlich unterschritten hatte.

Zur Schweizer Währung notiert der Dollar am frühen Abend mit 0,8824 ebenfalls unter dem Niveau des Vorabends (0,8848). Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9522 mehr oder weniger auf der Stelle.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Jetzt informieren

Donald Trump hatte am Mittwochabend Zölle in Höhe von 25 Prozent auf alle Autoimporte angekündigt und damit den globalen Handelsstreit verschärft. Die EU will für den Fall eines Festhaltens der USA an den Zollplänen entschlossen reagieren. Am Markt herrscht nun Unsicherheit, ob Trump vielleicht doch wieder einen Rückzieher macht. Allerdings sagte er, dass er an Verhandlungen nicht interessiert sei.

Wegen Trumps Zollpolitik wachse in den Vereinigten Staaten zunehmend die Sorge vor einer konjunkturellen Abkühlung, schreiben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen. Verstärkt würden die Befürchtungen von diversen Frühindikatoren, die sich zuletzt abgeschwächt hätten. Der Arbeitsmarkt zeigt sich zunächst aber weiterhin solide. So sank die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe leicht.

Zürich (awp)