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Devisen 16.06.2026 08:04:36

Warum sich der Dollar zu Euro und Franken wieder etwas fester zeigt

Warum sich der Dollar zu Euro und Franken wieder etwas fester zeigt

Der Devisenmarkt hat sich über Nacht nur wenig bewegt.

Der US-Dollar zeigt sich nach den Verlusten vom Vortag wieder etwas fester, nachdem am Markt Zweifel an einer raschen Umsetzung des Friedensabkommens zwischen den USA und dem Iran aufgekommen sind. Gleichzeitig richtet sich der Blick der Marktteilnehmer zunehmend auf den anstehenden geldpolitischen Entscheid der US-Notenbank (Fed).

Der Schweizer Franken notiert am Dienstagmorgen gegenüber dem Dollar mit 0,7954 etwas tiefer als am Vorabend. Auch der Euro hat zum Greenback in der Nacht leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,1580 nach 1,1596 am Vorabend gehandelt. Derweil tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9211 mehr oder weniger auf der Stelle.

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Neben den geopolitischen Entwicklungen richtet sich der Fokus der Anleger in dieser Woche vor allem auf die Geldpolitik. Im Mittelpunkt steht der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwochabend, von dem sich die Märkte neue Hinweise auf den weiteren Zinspfad und die Entwicklung der Weltwirtschaft erhoffen. Einen Tag später dürfte die Schweizerische Nationalbank (SNB) bekräftigen, dass der mittelfristige Inflationsdruck weitgehend unverändert geblieben ist. Nach den jüngsten Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank und der Bank of Japan rechnen die Märkte jedoch weder von der Fed noch von der SNB mit einer Straffung der Geldpolitik.

awp-robot/an/to

Zürich (awp)

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