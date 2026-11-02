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02.11.2026 19:00:00
Warum der Verein Bitcoin Austria gegen den Staat vor Gericht zieht
Die Meldepflichten für Kryptowährungen gehen zu weit und gefährden die Privatsphäre, kritisiert Bitcoin Austria. Anwalt Oliver Völkel will bis zum VerfassungsgerichtshofWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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