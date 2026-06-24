Warum der US-Dollar zum Franken und Euro höher notiert

Grösser Ausschläge gab es aber keine. Der Blick der Anleger richtet sich nun vor allem auf wichtige Konjunktur- und Inflationsdaten am Donnerstag.

Der US-Dollar schwächte sich zum Franken am frühen Abend leicht ab und wird zurzeit bei 0,8124 Franken gehandelt, nach 0,8135 am frühen Nachmittag. Der Euro ist am Abend auf 1,1356 US-Dollar gestiegen. Am späten Nachmittag wurde die europäische Gemeinschaftswährung noch zu 1,1330 Dollar gehandelt. Derweil tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9225 mehr oder weniger auf der Stelle.

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Der Blick der Anleger richtet sich vor allem auf den morgigen Donnerstag. Dann werden am frühen Nachmittag gleich eine ganze Reihe von wichtigen US-Konjunkturdaten publiziert. Besondere Beachtung wird dabei vor allem der PCE-Preisindex finden, der als einer der wichtigsten Indikatoren für die US-Notenbank Fed gilt.

Zudem werden auch noch die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, Daten zum privaten Konsum und die dritte BIP-Schätzung publiziert. Diese Daten haben dann durchaus das Potenzial, die Märkte ordentlich durchzuschütteln. Die Ängste vor einer Leitzinserhöhung hatten die zuletzt starken Technologiewerte deutlich unter Druck gesetzt.

Zürich (awp)