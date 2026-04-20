Warum der US-Dollar zu Euro und Franken zulegt

Dabei bleibt die Entwicklung in Nahost weiterhin entscheidend für die Finanzmärkte.

So geht das Dollar/Franken-Paar aktuell zu 0,7829 um. Am Freitagabend hatte es noch bei 0,7807 gestanden. Auch beim Euro/Dollar-Paar ist eine leichte Greenback-Stärke zu erkennen. Das Duo notiert aktuell bei 1,1754 nach 1,1779 vor dem Wochenende. Das Euro/Franken-Paar tritt bei 0,9202 mehr oder weniger auf der Stelle.

Bei der Heleba heben die Marktbeobachter in einem aktuellen Kommentar hervor, dass sich das Marktsentiment etwas verbessert habe. Da aber noch keine Einigung zwischen den USA und dem Iran erzielt sei und die Strasse von Hormus weiterhin blockiert bleibe, berge dies ein gewisses Risiko - "auch vor dem Hintergrund der Energiepreise, die trotz des jüngsten Rückgangs noch ein hohes Niveau aufweisen sowie eine erhöhte Volatilität."

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Ähnlich klingt es bei der Commerzbank: "Die Strasse von Hormus bleibt geschlossen. Und entsprechend hoch bleibt auch die Unsicherheit darüber, wie schlimm dieser Energiepreisschock für die globale Wirtschaft am Ende ausfallen wird."

Im Tagesverlauf stehen mit dem deutschen ZEW-Index erste Stimmungsdaten auf der Agenda.

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Zürich (awp)