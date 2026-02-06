Dollarkurs USD - CHF
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|CHF/USD
|Historisch
|Realtimekurs
|SNB im Fokus
|
06.02.2026 21:19:37
Warum der US-Dollar gegenüber Franken und Euro schwächelt
Der US-Dollar schwächt sich in einem Umfeld wieder anziehender Risikobereitschaft am frühen Abend gegenüber dem Franken und dem Euro leicht ab.
Wirtschaftsdaten aus den USA und aus Europas grösster Volkswirtschaft Deutschland hatten dagegen kaum Einfluss auf das Geschehen am Devisenmarkt. In den USA ist das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima im Februar laut einer ersten Schätzung stärker als erwartet gestiegen. Verbessert hat sich Beurteilung der aktuellen Lage durch die Konsumenten. Die Erwartungen gaben hingegen etwas nach.
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.
In Deutschland war die Produktion im Dezember überraschend stark gesunken, nachdem sie zuvor drei Monate in Folge gestiegen war. Ökonomen verwiesen aber auf den zuletzt kräftigen Auftragseingang in den Industriebetrieben und erwarten eine Fortsetzung der Erholung nach der langen Krise.
Der Dollar wird zurzeit bei 0,7754 Franken gehandelt, gegenüber 0,7766 am Nachmittag. Zum Dollar notiert auch der Euro mit 1,1820 ein wenig höher als am späten Nachmittag mit 1,1807. Das Euro/Franken-Paar tritt am Abend bei Kursen von 0,9165 mehr oder weniger auf der Stelle.
awp-robot/to
Zürich (awp)
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Inside Fonds
Top-Rankings
Meistgelesene Nachrichten
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9167
|
0.00
|Türkische Lira
|
56.2397
|
0.32
|Baht
|
40.6552
|
-0.54
|Bitcoin - US Dollar
|
70325.7452
|
11.81
|Real
|
6.7284
|
-0.70
|US-Dollar
|
0.7753
|
-0.35
|Zloty
|
4.6022
|
-0.12
|Euro - US Dollar
|
1.1824
|
0.35
|Ripple - US Dollar
|
1.4541
|
20.02
|Forint
|
412.3953
|
-0.40
|Bitcoin - Euro
|
59484.6799
|
11.40
|Ripple
|
0.887
|
-16.44
|Rubel
|
99.3171
|
0.68
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen und Bitcoin-Verfall im Fokus: Dow erstmals über 50'000 Punkten -- SMI und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.