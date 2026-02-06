Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
D-Wave Quantum-Aktie volatil: Branchen-Schock durch Shortseller-Angriff belastet weiter
Microsoft-Aktie im Fokus: Stifel-Analyst reduziert Kursziel deutlich
Amazon wächst weiter - hohe Investitionspläne belasten Aktie deutlich
Aufholjagd: Bitcoin springt nach Kurseinbruch über 70'000-Dollar-Schwelle
SNB im Fokus 06.02.2026 21:19:37

Warum der US-Dollar gegenüber Franken und Euro schwächelt

Warum der US-Dollar gegenüber Franken und Euro schwächelt

Der US-Dollar schwächt sich in einem Umfeld wieder anziehender Risikobereitschaft am frühen Abend gegenüber dem Franken und dem Euro leicht ab.

Am Nachmittag setzte bei den US-Aktienbörsen wie auch bei Kryptowährungen eine Erholung ein. Mit der wieder ansteigenden Risikobereitschaft, die den US-Leitindex Dow Jones Industrial erstmals über die Marke von 50'000 Punkten trieb, sank auch das Interesse am US-Dollar als sicherer Hafen, nachdem in den vergangenen Tagen vermehrt Sorgen um den Megatrend KI aufgekommen waren.

Wirtschaftsdaten aus den USA und aus Europas grösster Volkswirtschaft Deutschland hatten dagegen kaum Einfluss auf das Geschehen am Devisenmarkt. In den USA ist das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima im Februar laut einer ersten Schätzung stärker als erwartet gestiegen. Verbessert hat sich Beurteilung der aktuellen Lage durch die Konsumenten. Die Erwartungen gaben hingegen etwas nach.

In Deutschland war die Produktion im Dezember überraschend stark gesunken, nachdem sie zuvor drei Monate in Folge gestiegen war. Ökonomen verwiesen aber auf den zuletzt kräftigen Auftragseingang in den Industriebetrieben und erwarten eine Fortsetzung der Erholung nach der langen Krise.

Der Dollar wird zurzeit bei 0,7754 Franken gehandelt, gegenüber 0,7766 am Nachmittag. Zum Dollar notiert auch der Euro mit 1,1820 ein wenig höher als am späten Nachmittag mit 1,1807. Das Euro/Franken-Paar tritt am Abend bei Kursen von 0,9165 mehr oder weniger auf der Stelle.

awp-robot/to

Zürich (awp)

Britische Notenbank bestätigt Leitzins

Bildquelle: marekusz / Shutterstock.com
KW 6: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 06/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 06/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
EUR/CHF 0.9167 0.0000
0.00
USD/CHF 0.7753 -0.0027
-0.35
USD/JPY 157.1040 0.0510
0.03

UBS-Aktie fällt dennoch: Milliardengewinn verzeichnet - Schätzungen deutlich übertroffen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Infineon-Aktie gibt nach: Infineon erwartet auch 2027 starkes KI-Wachstum und investiert mehr
Bayer-Aktie auf Wachstumskurs? Analysten heben den Daumen
Berkshire Hathaway-Aktie: Ex-CEO Buffett spricht Warnung aus - KI so riskant wie Atomwaffen
HENSOLDT-Aktie dennoch im Minus: KNDS-Aufträge erhalten - Rheinmetall; RENK & Co. im Blick
Kryptomarkt stürzt ab: Bitcoin rauscht in Richtung der 60'000er-Marke - auch Ethereum & Ripple sacken ab
Partners Group-Aktie im Sinkflug: Software-Ängste verschrecken Anleger
D-Wave Quantum-Aktie volatil: Branchen-Schock durch Shortseller-Angriff belastet weiter

finanzen.net News

Datum Titel
21:49 Dow knackt magische Marke von 50.000 Punkten
21:05 Devisen: Euro steigt wieder über 1,18 US-Dollar
20:47 ROUNDUP 4: Betrieb am BER läuft wieder - Verspätungen und Ausfälle
21:52 Dow Jones Industrial erstmals über 50.000 Punkten
20:07 Frankreich öffnet Generalkonsulat in Grönland
20:06 Aktien New York: Dow nahe 50.000 Punkten - Nasdaq auch erholt trotz Amazon
19:32 ROUNDUP 3: Stahlhütte HKM soll bleiben - aber starker Stellenabbau
19:30 CDU ändert umstrittenen Antrag zur Teilzeit
19:28 ROUNDUP: Bitcoin nach Kurseinbruch mit fulminantem Comeback - über 70.000 Dollar
19:17 Aktien Wien Schluss: ATX geht mit Gewinnen ins Wochenende