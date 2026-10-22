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Devisen im Blick 22.10.2026 21:40:37

Warum der Franken zu Euro und Dollar zulegen kann

Warum der Franken zu Euro und Dollar zulegen kann

Der Schweizer Franken bleibt am Donnerstagabend zum Euro wie zum US-Dollar fest.

Gerade angesichts der Unruhen im Euro-Land Frankreich dürfte die Schweizer Währung wieder stärker als "sicherer Hafen" gesucht sein.

Der Euro wurde am Abend bei 0,9205 Schweizer Franken gehandelt und damit etwas tiefer als am späten Nachmittag. Am Mittag war die Gemeinschaftswährung kurzzeitig gar unter 92 Rappen gehandelt worden. Der US-Dollar fiel am frühen Abend zur Schweizer Währung wieder zurück auf 0,8205 Franken nach 0,8233 Franken am Nachmittag.

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Dagegen hat sich der Euro zum US-Dollar etwas erholt: Zur US-Währung notiert der Euro mit 1,1219 ein wenig höher als noch am späten Nachmittag (1,1204).

Weiterhin stünden die Entwicklungen in Frankreich im Fokus der Anleger, meinten die Analysten der Dekabank. Die angespannte Haushaltslage und jüngste gewaltsame Proteste gegen die Sparpläne der Regierung in Paris haben die Renditen französischer Anleihen auf mehrjährige Höchststände getrieben. Der Renditeabstand zwischen französischen und deutschen Staatsanleihen weitete sich am Donnerstag einmal mehr aus.

awp-robot/ys

Zürich (awp)

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