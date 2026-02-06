Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’466 -0.3%  SPI 18’583 -0.2%  Dow 48’909 -1.2%  DAX 24’491 -0.5%  Euro 0.9160 -0.1%  EStoxx50 5’926 -0.8%  Gold 4’850 1.6%  Bitcoin 50’222 2.7%  Dollar 0.7767 -0.2%  Öl 68.4 1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Microsoft951692Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
DKSH-Aktie: Expansion von lokalem Food-Portfolio in Myanmar
Goldpreis: Bodenbildungsversuch setzt sich vor dem Wochenende fort
Warum der Franken über Nacht gegenüber Euro und Dollar leicht zulegt
Januar 2026: Experten empfehlen Intel-Aktie mehrheitlich zu halten
Idorsia-Aktie: Grünes Licht für Lucerastat-Zulassungsprogramm in den USA
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner JPY/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

JPY/USD

SNB im Fokus 06.02.2026 08:10:37

Warum der Franken über Nacht gegenüber Euro und Dollar leicht zulegt

Warum der Franken über Nacht gegenüber Euro und Dollar leicht zulegt

Der US-Dollar hat sich zum Franken in der Nacht auf Freitag leicht abgeschwächt.

Aktuell kostet der Dollar noch 0,7765 Franken, das ist weniger als am Vorabend ( nach 0,7776).

Auch zum Euro ist der Franken minimal gestiegen. Derzeit wird das Euro/Franken-Paar zu 0,9162 gehandelt nach 0,9170 am Donnerstagabend. Derweil hat sich die europäische Gemeinschaftswährung Euro gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit nur wenig bewegt, wie das Kursniveau von aktuell 1,1799 nach 1,1793 am Vorabend zeigt.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

Am Vortag hatte die EZB wie erwartet die Leitzinsen nicht angetastet. Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins blieb damit das fünfte Mal in Folge bei 2,0 Prozent. EZB-Präsidentin Christine Lagarde stellte auch keine baldige Zinsveränderung in Aussicht. Sie verwies jedoch auf eine grosse Unsicherheit.

Schwierige Lage für die SNB

Nachdem der Euro unter die Marke von 92 Rappen gefallen sei, hätten die Diskussionen über die SNB-Optionen zur Schwächung des Franken wieder Fahrt aufgenommen, kommentiert die Commerzbank. Zur Beurteilung gehöre aber auch, wie viel der Bewegung wirklich vom Franken getrieben wurde.

Die SNB habe nur schwierige Optionen. Sie könnte zwar zwischen den Sitzungen mit Devisenmarktoperationen zur Schwächung des Franken reagieren. Dafür müsste der Franken aber deutlich stärker aufwerten, so die Commerzbank.

Eine eher mittelfristige Option wäre eine weitere Zinssenkung in den negativen Bereich. Doch hätte dies viele Nachteile. Die dritte Option erscheint zwar als die langweiligste, dürfte angesichts der Nachteile der ersten beiden Optionen aber momentan die wahrscheinlichste sein. Die SNB könnte den niedrigeren Euro vorerst tolerieren. "Jetzt rächt sich, dass die SNB in den vergangenen Jahren ihr Zinssenkungspulver bereits nahezu vollständig verschossen hat", so die Commerzbank

awp-robot/pre

Zürich (awp)

Weitere Links:

Britische Notenbank bestätigt Leitzins

Bildquelle: marekusz / Shutterstock.com
Partner-Image

Top-Rankings

Rohstoffe im Januar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Januar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Januar 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/JPY 156.6970 -0.3560
-0.23

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie fällt dennoch: Milliardengewinn verzeichnet - Schätzungen deutlich übertroffen
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank legt am Mittwochvormittag zu
Infineon-Aktie gibt nach: Infineon erwartet auch 2027 starkes KI-Wachstum und investiert mehr
Bayer-Aktie auf Wachstumskurs? Analysten heben den Daumen
Clariant Aktie News: Clariant zieht am Mittag deutlich an
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochmittag im Plus
Berkshire Hathaway-Aktie: Ex-CEO Buffett spricht Warnung aus - KI so riskant wie Atomwaffen
HENSOLDT-Aktie dennoch im Minus: KNDS-Aufträge erhalten - Rheinmetall; RENK & Co. im Blick
Partners Group-Aktie im Sinkflug: Software-Ängste verschrecken Anleger

finanzen.net News

Datum Titel
08:22 Aktien Frankfurt Ausblick: Dax steckt fest - KI-Sorgen bleiben - Amazon schockt
08:08 Arbeitgeber machen neuen Anlauf für Mehrarbeit
07:57 ROUNDUP 2/Blitzeis am Flughafen BER: Weiterhin kein Betrieb
07:36 Arbeiten die Deutschen zu wenig? Drei Viertel sagen Nein
07:30 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Verluste erwartet
07:22 Grüne pochen auf Reform der Schuldenbremse
07:12 GNW-News: LIR Life Sciences beginnt mit der zweiten Projektphase des Peptid-Entwicklungsprogramms in Zusammenarbeit mit Neuland Laboratories
07:05 ROUNDUP/Blitzeis am Flughafen BER: Weiterhin kein Betrieb
06:54 Flughafen BER setzt Betrieb wetterbedingt weiterhin aus
07:28 Vor Treffen mit USA: Iran setzt klare Bedingungen