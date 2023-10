Warum der Euro zum Dollar leicht nachgibt - zum Franken knapp über 0,95er Marke

Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung Euro 1,0546 US-Dollar und damit etwas weniger als am Abend zuvor (1,0555).

Das EUR/CHF-Paar hält sich derweil mit 0,9505 knapp über der 0,95er Marke. Diese hatte es erst am Vortag zurückerobert, nachdem es am Freitag bis auf ein Rekordtief von 0,9456 abgesackt war. Der US-Dollar kostet aktuell 0,9012 Franken nach 0,9002 am Vorabend.

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Am Dienstagvormittag veröffentlicht das Mannheimer ZEW-Institut die Ergebnisse seiner monatlichen Konjunkturumfrage unter Finanzexperten. Trotz des Konflikts zwischen der Hamas und Israel wird mit einer leichten Aufhellung gerechnet. In den USA stehen Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel, Produktionsdaten aus der Industrie und Zahlen vom Immobilienmarkt auf dem Programm.

/bgf/stk

FRANKFURT (awp international)