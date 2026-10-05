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05.10.2026 07:59:37
Warum der Euro zu Franken und Dollar weiter schwächelt
Der Euro setzt seine Schwäche auch zum Start in die neue Woche fort.
Auch zum Dollar hat der Euro weiter an Boden verloren und kostet am Montagmorgen 1,1185 US-Dollar nach 1,1252 vor dem Wochenende am Freitag. Das Dollar-Franken-Paar geht aktuell zu 0,8300 um, nach 0,8287 am Freitag im Abendhandel.
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Die Sorgen um den europäischen Bondmarkt halten den Euro in Schach, schreiben die Experten der Helaba. Zwar seien die Anleihemärkte bisher noch wenig verändert, doch Berichte über vorgezogene Neuwahlen in Spanien dürften die Nervosität in Euroland hoch halten.
awp-robot/hr/to
Zürich (awp)
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