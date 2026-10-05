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Devisen im Blick 05.10.2026 07:59:37

Warum der Euro zu Franken und Dollar weiter schwächelt

Warum der Euro zu Franken und Dollar weiter schwächelt

Der Euro setzt seine Schwäche auch zum Start in die neue Woche fort.

Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung Euro bei 0,9284 Franken, während sie am Freitagabend noch 0,9325 Franken gekostet hatte. Seit Mitte der vergangenen Woche hat der Euro etwa 2 Rappen gegenüber dem Franken verloren und notiert so tief wie zuletzt im Juli.

Auch zum Dollar hat der Euro weiter an Boden verloren und kostet am Montagmorgen 1,1185 US-Dollar nach 1,1252 vor dem Wochenende am Freitag. Das Dollar-Franken-Paar geht aktuell zu 0,8300 um, nach 0,8287 am Freitag im Abendhandel.

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Die Sorgen um den europäischen Bondmarkt halten den Euro in Schach, schreiben die Experten der Helaba. Zwar seien die Anleihemärkte bisher noch wenig verändert, doch Berichte über vorgezogene Neuwahlen in Spanien dürften die Nervosität in Euroland hoch halten.

awp-robot/hr/to

Zürich (awp)

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