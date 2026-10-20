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Devisen im Blick 20.10.2026 21:26:37

Warum der Euro zu Dollar und Franken zulegt

Warum der Euro zu Dollar und Franken zulegt

Der Euro hat am frühen Abend zum Franken und zum Dollar etwas zugelegt.

Die europäische Gemeinschaftswährung Euro kostet aktuell 0,9268 Franken, nachdem sie am späten Nachmittag noch zu 0,9245 Franken gehandelt worden war. Zum US-Dollar notiert der Euro mit 1,1238 ebenfalls ein wenig höher als am späten Nachmittag mit 1,1223. Der USD/CHF-Kurs ist derweil mit 0,8247 kaum verändert.

Vage Hoffnungen auf einen Erfolg der Vermittlungsbemühungen von Katar und Pakistan zur Beilegung des Iran-Kriegs stützten den Euro etwas, hiess es im Handel. Gedämpfte Einschätzungen von Finanzexperten und Analysten zur Konjunktur in Deutschland hingegen hätten ihn nur kurz belastetet. Die ZEW-Konjunkturerwartungen, das Stimmungsbarometer des gleichnamigen Forschungsinstituts, hatten sich erstmals seit fünf Monaten wieder verschlechtert. Zudem fiel der Rückgang überraschend deutlich aus.

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Trotz der leichten Erholung notiert der Euro aber noch immer auf einem relativ tiefen Niveau. Und dies könnte noch länger so bleiben, wie die Experten der Union Bancaire Privée (UBP) meinen. "Die zunehmenden politischen und fiskalischen Risiken in Frankreich könnten den Euro längerfristig unter Druck setzen - auch gegenüber dem Schweizer Franken", hiess es in einem Kommentar vom Dienstag. Die längerfristigen Modellschätzungen des Instituts deuten dabei für den EUR/CHF-Kurs sogar auf Niveaus knapp unter 0,90 hin.

awp-robot/rw

Zürich (awp)

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