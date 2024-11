Warum der Euro zu Dollar und Franken verliert

Im Tagesverlauf rücken zahlreiche Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone und am Nachmittag noch einige Daten aus den USA in den Fokus. Insgesamt dürften aber eher die Politikpläne des künftigen US-Präsidenten die Märkte weiter bewegen.

So ist der Euro weiter im Abwärtstrend. Er sackte bereits am Vorabend unter die Marke von 1,05 US-Dollar, am frühen Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei nur noch 1,0467 Dollar gehandelt. Auch zum Franken ging es mit 0,9285 weiter abwärts, die Marke von 0,93 liegt bereits klar hinter dem Euro.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Jetzt informieren

Der Greenback gewann auch zum Franken an Boden, wenn auch nicht so deutlich. Zuletzt wurden 0,8870 bezahlt und damit etwas mehr als am Vorabend. Insgesamt nähert sich der Greenback weiter der nächsten Marke von 0,89 an.

awp-robot/dm

Zürich (awp)