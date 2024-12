Warum der Euro zu Dollar und Franken anzieht

Am Seit dem Mittag verharrt die Gemeinschaftswährung nun aber mehr oder weniger auf diesem Level. Das Euro/Franken -Paar tritt bei Kursen von 0,9369 im späten Handel jedenfalls mehr oder weniger auf der Stelle.

Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich auch gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,0496 zeigt. Der US-Dollar schwächte sich am frühen Abend zum Franken dafür leicht ab und wird zurzeit bei 0,8927 gehandelt.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Jetzt informieren

Ein Grund für die Stärke des Euro dürfte laut Händlern in der Schwäche des Frankens liegen. Zwar hatten am Vortag sowohl die SNB als auch die EZB ihre Leizinsen gesenkt, doch der Schritt der SNB fiel mit 50 Basispunkten doppelt so gross aus wie der der EZB (mit nur 25 BP). Ökonomen führten den überraschend grossen Schritt in erster Linie auf den starken Rückgang der Inflation und die Aussichten auf weiter abnehmende Teuerungsraten im kommenden Jahr zurück.

"Wir vermuten, dass die SNB nun noch zwei weitere Zinssenkungen um 25 Basispunkte (je eine im März und Juni) auf dann null Prozent liefern dürfte. Damit dürfte sie einer Wiederholung der Negativzinsen schon recht nahekommen", kommentierte die Commerzbank. Dagegen will die EZB weiterhin datenbasiert entscheiden. "Das heisst, sie wird die geldpolitischen Zügel weiterhin nur mit Baby-Schritten lockern", meinte ein Händler.

Nun steht kommende Woche noch der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed bevor. Zwar wird auch vom Fed eine Zinssenkung um 25 BP erwartet. Nach den unerwartet stark gestiegenen Produzentenpreisen hätten die Erwartungen diesbezüglich aber ein klein wenig abgenommen, meinte ein Händler.

awp-robot/tv

Zürich (awp)