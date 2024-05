Warum der Euro wieder unter 1,08 US-Dollar sinkt - zum Franken stärker

Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0789 Dollar.

Zum Franken hat der Euro hingegen weiter zugelegt und notiert mit 0,9798 im US-Handel nur noch ganz knapp unter der Marke zu 98 Rappen. Am frühen Morgen war die Gemeinschaftswährung noch deutlicher unter 98 Rappen gehandelt worden (0,9769). Der Franken verliert derweil auch gegenüber dem US-Dollar etwas an Wert. Der Greenback kostete mit 0,9082 Franken mehr als am Morgen mit 0,9066.

Insgesamt verlief der Handel in ruhigen Bahnen. In der Eurozone und den USA wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Im weiteren Wochenverlauf werden in den Vereinigten Staaten wichtige Daten zur Preisentwicklung bekanntgegeben.

Vor allem die künftige Geldpolitik der Notenbanken steht weiter im Blick der Finanzmärkte. Im Euroraum gilt eine Leitzinssenkung im Juni als ausgemacht. In den USA ist die Lage angesichts der hartnäckigen Inflation ungewiss. In der vergangenen Woche hatten schwächere Wirtschaftsdaten Zinssenkungserwartungen wieder etwas gestützt.

