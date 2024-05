Warum der Euro unter 1,08 US-Dollar bleibt - EUR/CHF knapp über 0,98

Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung Euro 1,0785 US-Dollar und in etwa so viel wie am späten Vorabend.

Das Euro/Franken-Paar geht zu 0,9803 um und bewegt sich damit wieder oberhalb der Marke von 98 Rappen. Der US-Dollar zeigt sich bei einem Stand von 0,9087 Franken kaum verändert seit Montagabend.

Im Tagesverlauf stehen mehrere relevante Wirtschaftsdaten auf dem Programm. In Deutschland werden die ZEW-Konjunkturerwartungen veröffentlicht. Sie geben einen Hinweis auf die konjunkturelle Entwicklung im Land. In den USA werden Preisdaten von der Unternehmensebene erwartet, die für die Geldpolitik der US-Zentralbank Fed von Belang sind.

Darüber hinaus melden sich zahlreiche Vertreter aus den Notenbanken zu Wort. Der Vorsitzende der US-Zentralbank Fed, Jerome Powell, wird am Nachmittag an einer Diskussionsrunde teilnehmen. Aus der EZB will sich die deutsche Direktorin Isabel Schnabel äussern.

