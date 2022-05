Warum der Euro unter 1,05 US-Dollar rutscht

Der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung Euro fiel unter 1,05 US-Dollar. Im New Yorker Handel wurden zuletzt 1,0481 Dollar bezahlt. Am Morgen war der Euro noch deutlich höher gehandelt worden bei 1,0533 Dollar.

Auch zum Franken schwächte sich der Euro ab und rutschte mit 1,0343 Franken unter die Marke von 1,04, die er am Nachmittag unterschritten hatte mit 1,0394 Franken. Am Mittag hatte die Gemeinschaftswährung noch 1,0478 Franken gekostet. Der Dollar ermässigte sich ebenfalls und fiel unter die Marke von 99 Rappen auf 0,9869 Franken von 0,9960 Franken am Mittag.

Belastet wurde der Euro von der trüben Stimmung an den Finanzmärkten und Kursverlusten an den Aktienmärkten. Die Leitwährung Dollar war daher gefragt. Am Dienstag hatte der Euro wegen gestiegener Erwartungen an Leitzinserhöhungen durch die EZB noch merklich zugelegt.

Nach eher schwachen Daten aus der US-Bauwirtschaft war der Dollar nur kurzzeitig unter Druck geraten. So sank in den Vereinigten Staaten die Zahl der Baugenehmigungen und der Baubeginne. Die Bauwirtschaft leidet unter steigenden Hypothekenzinsen und gestiegenen Materialkosten aufgrund von Lieferengpässen.

