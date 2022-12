Warum der Euro um 1,06 US-Dollar pendelt

Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung Euro dann wieder 1,0611 Dollar und befand sich damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend.

Der Schweizer Franken hat zur Wochenmitte derweil leicht zugelegt. So kostet ein Euro am Abend 0,9830 Franken, nachdem er am Morgen noch zu 0,9855 umgegangen war. Das USD/CHF-Paar steht aktuell mit 0,9264 ebenfalls leicht tiefer als im frühen Handel.

/ck/he/ra

NEW YORK (awp international)