Warum der Dollar weiter zur Schwäche neigt - Franken zum Euro höher

Sowohl zum US-Dollar als auch zum Euro legte er zu.

Das Euro/Franken-Paar geht am Dienstagabend zu Kursen von 0,9593 um, dies nachdem der Euro im frühen Geschäft noch über 0,96 Franken gekostet hat. Und der US-Dollar fiel während des Tages unter die Marke von 0,88 und notiert derzeit bei 0,8765 Franken. Zum Dollar hat der Euro auf 1,0943 nach 1,0904 Dollar am frühen Morgen angezogen.

Gegenüber der US-Währung hatte der Euro zuletzt von dem geplanten deutschen Schuldenpaket für Verteidigung, Infrastruktur und Klimaschutz profitiert. Der Bundestag stimmte den dafür nötigen Grundgesetzänderungen am Nachmittag mit Zweidrittelmehrheit zu. Allerdings muss am Freitag noch der Bundesrat dem Paket zustimmen.

Mit der Schuldenfinanzierung verbunden ist die Hoffnung auf einen Wachstumsschub in Deutschland und im Euroraum insgesamt. Nach der Bekanntgabe der Entscheidung am Dienstag reagierte der Euro aber kaum. Vieles sei bereits eingepreist gewesen, hiess es am Markt.

Der Dollar hat indes nicht dauerhaft von US-Konjunkturdaten profitiert, welche die Erwartungen an baldige Zinssenkungen der US-Notenbank Fed schmälerten. Die US-Import- und Exportpreise haben sich im Februar überraschend stark entwickelt, was die weiter hartnäckige Inflation untermauerte.

Dass die Fed zum Ende ihrer aktuellen Sitzung am Mittwoch den Leitzins unverändert lassen wird, gilt ohnehin als nahezu sicher. Konjunkturdaten aus der Baubranche und der Industrie fielen am Dienstag besser als erwartet aus, was ebenfalls eher gegen eine Lockerung der Geldpolitik spricht. Unklar bleibt indessen, ob die Schweizerische Nationalbank (SNB) am Donnerstag die Zinsen senkt, oder diese allenfalls unverändert belässt.

