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Devisen im Blick 25.06.2026 07:54:36

Warten auf US-Inflationsdaten: Warum es bei Franken, Dollar und Euro kaum Bewerung gibt

Warten auf US-Inflationsdaten: Warum es bei Franken, Dollar und Euro kaum Bewerung gibt

Am Devisenmarkt halten sich die Bewegungen am Donnerstag in Grenzen.

Der US-Dollar bewegt sich weiterhin auf hohem Niveau.

So notiert der USD/CHF-Kurs mit 0,8114 weiterhin über der 0,81er-Marke, und das EUR/USD-Paar verharrt mit 1,1364 unter der 1,14er-Schwelle. Das EUR/CHF-Paar zeigt sich mit 0,9221 ebenfalls wenig verändert.

Am Vortag war der US-Dollar zum Euro auf den höchsten Stand seit einem Jahr und zum Franken auf das höchste Niveau seit vergangenem November geklettert. Analysten erklären dies mit den Zinserwartungen, die sich zuletzt zugunsten der US-Währung entwickelt hätten. Der neue Fed-Chef Kevin Warsh hatte vor rund einer Woche die Bedeutung der Preisstabilität hervorgehoben und damit die Spekulation auf steigende US-Zinsen im weiteren Jahresverlauf verstärkt - und seither geht es mit dem Dollar nach oben.

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Am heutigen Donnerstag interessieren in diesem Zusammenhang neue US-Konjunktur- und Inflationsdaten, die am Nachmittag publiziert werden. Ganz besonders werden die Märkte auf den PCE-Preisindex schauen, der als einer der wichtigsten Indikatoren für das Fed gilt.

awp-robot/rw/hr

Zürich (awp)

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