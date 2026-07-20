Warten auf Impulse: Darum bewegt sich der Franken zum Euro und US-Dollar kaum

Die Notenbank-Entscheide bleiben im Fokus.

Das Euro/Dollar-Paar notiert am Montagmorgen bei 1,1442 nach 1,1436 am Freitagabend. Auch der Franken bewegte sich zuletzt kaum gegenüber den Hauptwährungen: Dollar/Franken kostete am Morgen 0,8072 nach 0,8074 am Freitagabend, bei Euro/Franken waren es 0,9236 nach 0,9234. Bereits über den ganzen Freitag hatte es nur minimale Bewegungen gegeben.

Am zuletzt ruhigen Verlauf dürfte sich wohl vorerst nicht viel ändern. Die Woche verspreche eine ruhige zu werden, heisst es in einem Kommentar der Devisenbank. Die US-Geldpolitik sei derzeit der wichtigste Treiber im Markt. Da aber in der kommenden Woche die nächste Fed-Sitzung anstehe, würden sich die US-Notenbanker nun nicht mehr öffentlich zum geldpolitischen Ausblick äussern.

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Zum anderen stünden diese Woche nur US-Daten aus der zweiten Reihe zur Veröffentlichung an. Insofern dürfte es in den nächsten Tagen wenig Grund geben, den US-Zinsausblick völlig neu zu bewerten. Bleibe die EZB-Sitzung vom Donnerstag als Highlight. Aber auch diese verspreche auf den ersten Blick keine Spannung, so die Experten. Es wird allgemein erwartet, dass sie ihren Leitzins unverändert belässt.

awp-robot/cg

Zürich (awp)