US-Dollar - Japanischer Yen USD - JPY
|
09.12.2025 07:51:00
Warten auf Fed-Zinsentscheid: Darum bleibt der Franken zum US-Dollar und Euro kaum verändert
An den Devisenmärkten haben sich die wichtigsten Währungspaare am Dienstagmorgen kaum von der Stelle bewegt.
Das Euro/Franken-Paar tritt im Vergleich zum Vorabend bei Kursen von 0,9385 denn auch mehr oder weniger auf der Stelle. Auch das Dollar/Franken-Paar hat sich mit aktuell 0,8061 kaum bewegt, und auch der Euro verharrt gegenüber dem Greenback nahezu unverändert bei 1,1643 zeigt.
Zwar werde am Markt ganz fest mit einer weiteren Reduktion des Leitzinsbandes um 25 Basispunkte gerechnet, dennoch werde die Fed-Entscheidung mit Spannung erwartet, heisst es bei der Helaba in einem Kommentar. "Denn innerhalb des FOMC gehen die Meinungen über die Zinspolitik aktuell auseinander."
awp-robot/hr/ys
Zürich (awp)
Devisen in diesem Artikel
|USD/JPY
|156.0780
|0.1640
|0.11
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9386
|
-0.04
|Türkische Lira
|
52.8125
|
0.13
|Baht
|
39.5459
|
0.03
|Bitcoin - US Dollar
|
90198.674
|
-0.47
|Real
|
6.7416
|
0.14
|Kuna
|
8.8604
|
-0.10
|US-Dollar
|
0.806
|
-0.11
|Zloty
|
4.5147
|
0.04
|Euro - US Dollar
|
1.1646
|
0.07
|Ripple - US Dollar
|
2.0499
|
-1.14
|Forint
|
409.9753
|
0.10
|Bitcoin - Euro
|
77464.6056
|
-0.51
|Ripple
|
0.6052
|
1.24
|Rubel
|
95.1279
|
0.28
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: SMI und DAX vor ruhigem Start -- Märkte in Fernost am Dienstag mehrheitlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden wenig bewegt erwartet. Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen am Dienstag überwiegend rote Vorzeichen aus.