Wall Street Memes notiert auf Gate.io und CoinW, nach 7 Listungen zuvor, explodiert und fordert Pepe sowie Shiba Inu heraus

Wall Street Memes, auch bekannt als $WSM, wurde gestern auf den renommierten Kryptobörsen Gate.io und CoinW gelistet. Mit einem Handelsvolumen von 82 Millionen US-Dollar innerhalb von 24 Stunden hat dieser erst eine Woche alte Memecoin bereits den dritten Platz unter den meistgehandelten Meme-basierten Kryptowährungen erobert.

Die Aufnahme von $WSM in zwei weitere zentrale Kryptobörsen (CEXs) wird zweifellos die Handelsaktivität weiter verstärken. Interessant ist, dass Shiba Inu lediglich einen marginalen Vorsprung von 6 Millionen US-Dollar im 24-Stunden-Handelsvolumen gegenüber $WSM hat, was die steigende Popularität dieser neuen Kryptowährung unterstreicht.

Gate.io, laut der Rangliste von CoinMarketCap an neunter Stelle der Spotbörsen, verzeichnet ein beeindruckendes 24-Stunden-Handelsvolumen von 575 Millionen US-Dollar. CoinW hingegen hat ein noch grösseres 24-Stunden-Handelsvolumen von 659 Millionen US-Dollar. Gemeinsam werden diese beiden Handelsplattformen die Reichweite von Wall Street Memes erweitern und noch mehr Händler sowie Investoren für den aufstrebenden Memecoin gewinnen.

Auf welchen Börsen wird Wall Street Memes als Nächstes landen? Kucoin, Binance, Coinbase, ByBit?

Das Memecoin-Phänomen Wall Street Memes, oder $WSM, fährt mit seinen Listungen fort. Dabei zieht es momentan die Aufmerksamkeit von Handelsplattformen weltweit auf sich.

Das Ziel von Wall Street Memes soll es sein, den Finanzmarkt auf den Kopf zu stellen, indem der „kleine Mann” gegen die übermächtige Wall Street unterstützt wird. Und es scheint, als ob die Marktteilnehmer das bisher Gesehene sehr mögen.

Ein wesentlicher Schritt in dieser revolutionären Mission war die Einführung des Staking-Services. Heute wurde die erste Charge von Token freigegeben. Während gestern noch 551 Millionen Coins gestakt wurden, liegt die Zahl heute knapp unter 500 Millionen.

Dies deutet darauf hin, dass ein Grossteil der Staker immer noch fest an das Projekt glaubt. Ein äusserst verlockender jährlicher Prozentwert (APY) von 40 % fesselt natürlich die Aufmerksamkeit der Investoren.

In der Memecoin-Welt bietet kaum ein anderes handelbares Asset aktuell ein solches Potenzial. Der Preis von $WSM hat sich seit dem Presale mehr als verdoppelt. Jedoch profitieren Anleger bei dem Kursanstieg doppelt, da das passive Einkommen durch das Staking nun noch lukrativer ist.

Bereits jetzt können Sie $WSM bei einer Reihe von Top-Börsen finden. Dazu gehören OKX, HTX, MEXC, LBank, CoinEx, BitMart und BingX. Ab heute haben Sie sogar die Möglichkeit, $WSM direkt auf der offiziellen Projektwebsite zu kaufen, und zwar mit ETH, USDT oder einer Bankkarte.

Ausserdem führen Gate.io und $WSM derzeit einen AirDrop im Wert von 70.000 US-Dollar durch. Der Handel wurde um 10 Uhr UTC sowohl auf Gate.io als auch auf CoinW eröffnet.

$WSM vor beispielloser 2.000%-Kursrallye, während Top-Börsen in der Pipeline sind

Während Pepe an den Märkten heute um 5,59 % fällt, scheint Wall Street Memes ($WSM) auf dem besten Wege zu sein, den gleichen Triumph zu erleben, den Pepe 17 Tage nach der Notierung auf der dezentralen Börse Binance erzielte.

Trotz regulatorischer Hürden bleibt Binance die führende Handelsplattform, weshalb eine Listung dort für viele Krypto-Projekte das ultimative Ziel darstellt. Nun ist $WSM aktiv dabei, dieses Ziel durch die Steigerung seines Handelsvolumens zu erreichen.

Mit potenziellen Listungen bei Kucoin, ByBit, Coinbase und Binance am Horizont könnte das FOMO-Phänomen rund um $WSM dramatisch zunehmen. Erfahrene Händler wissen, dass der Eintritt in die Top-10-Börsen oft zu beachtlichen Kursgewinnen führt. Als Pepe auf Binance gelistet wurde, schoss der Kurs um beeindruckende 2.000 % in die Höhe.

Es gibt keinen stichhaltigen Grund, warum $WSM nicht denselben Pfad beschreiten könnte. In der Tat sprechen viele Faktoren dafür, dass $WSM in der Lage sein könnte, Pepe, Shiba Inu und sogar den etablierten Dogecoin zu übertreffen.

Interessanterweise hat Clarissa Yorke, die eine riesige Fangemeinde von 2,5 Millionen Anhängern auf der Plattform X (vormals Twitter) hat, gefragt, welches Krypto-Projekt die engagierteste Community hat. $WSM rangiert auf dieser Liste an hervorragender dritter Stelle, was als Marketingerfolg für das Projekt angesehen wird.

6 Gründe, warum $WSM der nächste grosse Memecoin sein könnte

Kontakt mit Elon Musk: Einer der schillerndsten Namen im Technologie- und Innovationssektor, Elon Musk, ist mit Wall Street Memes in Kontakt getreten. Seine Twitter-Interaktionen, die während der Hochphase des Meme-Stock-Fiebers einsetzten, haben der WSM-Gemeinschaft eine enorme Sichtbarkeit verliehen. Gemeinschaftskraft in Aktion: Wall Street Memes hat nicht einfach nur einen Fuss in der Tür des Memecoin-Marktes gesetzt; es ist mit einer bereits florierenden Gemeinschaft aufgetaucht. Dies hat nicht nur Tausende neuer Händler angelockt, sondern auch das bereits hohe Handelsvolumen weiter in die Höhe getrieben. Der Projekt-eigene Telegram-Kanal spricht für sich, mit einer stetig wachsenden Mitgliederzahl von 36.706. Die Zukunft verspricht mehr: Falls die Elon-Musk-Verbindung und die bereits riesige Gemeinschaft nicht ausreichen sollten, dann wird sicherlich die baldige Einführung eines wichtigen neuen Produkts die Skeptiker umstimmen. Während Details noch unter Verschluss sind, ist es sehr wahrscheinlich, dass dieses Produkt einen erheblichen Mehrwert für $WSM-Token-Inhaber schaffen wird. Token-Burning und -Rückkauf im Visier: Weitere Highlights sind das angekündigte Token-Burning sowie der Token-Rückkauf, die beide in diesem Monat auf der Agenda stehen. Diese Massnahmen werden die Gesamtanzahl der $WSM-Token reduzieren und somit den Wert der übrigen Coins steigern. Ein AirDrop für die Unterstützer: Mit einem AirDrop-Wettbewerb im Wert von 50.000 $, für den man sich auf Gleam registrieren kann, setzen die Entwickler alles daran, die Anlegergemeinschaft zu vergrössern und zu belohnen. Eigenen Future nach Tagen: Die MEXC-Börse hat unlängst den ersten Futures-Markt für das Token-Paar $WSM/USDT ins Leben gerufen. Das ist nicht nur eine Überraschung für das Entwicklerteam, sondern auch ein überzeugendes Signal für das Potenzial des Tokens. Futures könnten die Tür für eine breitere Käuferschaft öffnen und insbesondere für Händler interessant sein, die Hebelwirkung nutzen möchten.

Zudem folgen noch weitere Anreize. Diese 6 Gründe sind nur die Spitze des Eisbergs. Das Team hat bereits angekündigt, dass in den kommenden Tagen und Wochen weitere Anreize folgen werden. Und nicht zu vergessen: 30 % des Gesamtangebots von 2 Millionen Token sind für Community-Belohnungen reserviert, was über das bestehende Staking-System hinaus weitere Anreize für das Halten des Tokens bieten wird.

Wall Street Memes mit 62 % Sprung bei Stake-Freischaltung und Potenzial für 1.000x

Derzeit wird $WSM zu einem Preis von 0,059 US-Dollar gehandelt, nachdem er ein Rekordhoch von 0,0797 US-Dollar erreicht hatte. Mit Liquidität, die kontinuierlich in den Markt fliesst, ist eine weitere Steigerung des Preises gut möglich.

Im Gegensatz zu den Befürchtungen einiger Skeptiker, die einen Preisverfall im Zuge der Freigabe erwarteten, hat sich das Blatt gewendet. Im Vorlauf zur Freigabe der Staking-Belohnungen gab es mehrere Verkäufe, die jedoch lediglich das Interesse der Käufer weckten. Während der Eröffnung der europäischen Handelszeit wurde kurzfristig ein Tief von 0,034 US-Dollar erreicht, was eine Steigerung von 62 % nach sich zog.

Investoren, die im Vorverkauf zum niedrigstmöglichen Preis von 0,025 US-Dollar eingestiegen sind, können heute eine Rendite von 136 % verzeichnen, was mehr als das Doppelte ihrer Erstinvestition ausmacht.

Da die Freigabe der Belohnungen der Staker ohne den von Pessimisten vorhergesagten Abwärtsdruck fortschreitet, scheint es die Verkaufstätigkeit aktuell abzunehmen. Dies könnte die Preisschwelle im niedrigen Bereich von 0,050 US-Dollar zu einem Unterstützungsniveau machen, das als Sprungbrett für weitere Preissteigerungen dient.

Erstaunlicherweise vermelden dezentrale Handelsplattformen ein Rekordvolumen für $WSM, das sogar den Umsatz am Tag der Markteinführung übertrifft.

Die optimistischen Anleger haben weiterhin das Ziel von 0,10 US-Dollar im Blick, und die kommenden Börsennotierungen auf zentralisierten Handelsplattformen könnten den entscheidenden Impuls für die Überwindung der derzeitigen Widerstandsniveaus liefern.

Crypto Gems, mit einer beeindruckenden Followerzahl von 367.000 auf Plattform X, hat $WSM als einen der digitalen Vermögenswerte gelistet, die wegen einer potenziellen 1.000-fachen Rendite im Auge behalten werden sollten.

OG James, der auf seinen Kanälen mehr als 600.000 Anhänger hat, erkundigt sich nach vielversprechenden Investitionsmöglichkeiten, und die WSM-Armee ist nur zu bereit, ihm wertvolle Tipps zu geben.

Krypto-Experte Ari teilte auf YouTube mit, dass Anleger das bevorstehende Rückkaufprogramm beachten sollten, welches das Team im Laufe dieses Monats initiieren möchte. Dies könnte ein Bestandteil der breit angelegten Produkteinführung sein, die bereits angedeutet wurde. Laut ihm sollten sich Anleger auf potenziell explosive Gewinne einstellen.

Wall Street Memes hat sich als einer der zu beobachtenden Memecoins dieses Jahres erwiesen. Nach einem starken Start und einem kontinuierlichen Fluss positiver Nachrichten über neue Produkte, die in den Markt eingeführt werden, bleibt die erzeugte Begeisterung bestehen.

Die Möglichkeit von zukünftigen parabolischen Erträgen ist nicht zu ignorieren. Dies impliziert, dass der aktuelle Preis ein attraktiver Einstiegspunkt sein könnte, aber bitte führen Sie Ihre eigene Due Diligence durch.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.